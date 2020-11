Suýt chết vì tắm nước nóng rồi bước ra ngoài không khí lạnh

Người đàn ông 34 tuổi, đang sống ở bang Colorado (Mỹ). Ông tắm nước nóng bằng vòi sen, khi bước ra ngoài và tiếp xúc với không khí lạnh thì bị ngất xỉu, theo Fox News.

Ông được phát hiện nằm gục trên sàn, ngay trước cửa phòng tắm. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ phát hiện ông bị nổi mề đay khắp cơ thể, khó thở và tụt huyết áp . Đây là những triệu chứng điển hình của một dạng dị ứng nghiêm trọng là sốc phản vệ

Sốc phản vệ còn có thể gây ra những triệu chứng khác như bồn chồn, tim đập nhanh, co giật, hôn mê, da tím tái. Trong trường hợp nặng, sốc phản vệ có thể gây tử vong.

Nguyên nhân gây sốc phản vệ của người đàn ông là do dị ứng với không khí lạnh. Ca bệnh kỳ lạ này đã được các chuyên gia chia sẻ trên chuyên sang The Journal of Emergency Medicine.

Để xác định người đàn ông có phải bị dị ứng với không khí lạnh hay không, các bác sĩ đã dùng một cục nước đá đặt lên da bệnh nhân trong khoảng 5 phút. Vùng da tiếp xúc với viên đá đã nổi mề đay, theo Fox News.

Trong bài viết, các tác giả cho biết bệnh nhân có tiền sử dị ứng với thời tiết lạnh. Trước đây, ông sống ở Liên bang Micronesia, một đảo quốc nhiệt đới ở Thái Bình Dương. Ông bắt đầu xuất hiện triệu chứng dị ứng không khí lạnh sau khi chuyển đến sống ở bang Colorado của Mỹ.

Dị ứng với không khí lạnh dẫn đến sốc phản vệ là trường hợp hiếm gặp. Các bác sĩ đã điều trị cho người đàn ông bằng thuốc epinephrine, thuốc trị viêm nhiễm và một số loại khác. Ông xuất viện trong tình trạng ổn định và được khuyến cáo tránh tiếp xúc với nước lạnh.

Mục đích của bài báo là muốn thông báo cho các bác sĩ cấp cứu biết là nhiệt độ lạnh cũng có thể là tác nhân gây sốc phản vệ. Tình trạng này rất ít được nhắc đến trong y văn trước đây. Thông thường, các tác nhân gây sốc phản vệ là thực phẩm, thuốc hay côn trùng, các tác giả bài viết tiết lộ, theo Fox News.