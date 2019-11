Suýt mất mạng do hóc xương cá

Tại Bệnh viện (BV) tỉnh Phú Thọ, qua nội soi, bệnh nhân (BN) được phát hiện có xương cá kèm theo tổn thương thủng thực quản qua nội soi. Sau khi được các bác sĩ rút xương cá, BN xuất hiện sốt, khó thở, đau nhiều và sưng vùng cổ. Kết quả chụp cắt lớp thấy có ổ áp xe lớn quanh thực quản nên BN được chuyển về BV hữu nghị (BVHN) Việt Đức (Hà Nội).

Theo PGS-TS Nguyễn Đức Chính, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn và chăm sóc vết thương - BVHN Việt Đức, người trực tiếp mổ cho BN, trên phim chụp cắt lớp phát hiện ổ áp xe lớn quanh thực quản lan từ ngang cột sống cổ xuống cột sống lưng nên tiến hành nội soi cấp cứu. BN được phẫu thuật cấp cứu dẫn lưu ổ áp xe ra nhiều mủ trắng có mùi thối do vi khuẩn kỵ khí, đặt các ống dẫn lưu từ cổ xuống trung thất để rửa mủ liên tục kèm kháng sinh liều cao.

Tại BVHN Việt Đức, các bác sĩ đã chẩn đoán áp xe trung thất nghi do vết thương thực quản gây ra bởi hóc xương cá trước đó, khẩn trương đánh giá thương tổn và chỉ định phẫu thuật điều trị cấp cứu.

PGS-TS Nguyễn Đức Chính cho hay, trung thất là một khoang nằm ở trong lồng ngực, phía trên là nền cổ, phía dưới là cơ hoành. Trung thất chứa các tạng rất quan trọng như: mạch máu lớn, tim, phổi… Áp xe trung thất là bệnh nguy hiểm, nếu không xử lý đúng cách và kịp thời, nạn nhân có thể tử vong do khối mủ lan rộng vỡ vào khoang lồng ngực, gây tổn thương mạch máu , vỡ vào màng tim. Ổ áp xe do dị vật còn có thể khiến BN tử vong do suy đa tạng vì các vi khuẩn tại các ổ áp xe có độc tính rất cao.