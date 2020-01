Tại sao ai cũng phải biết nhóm máu của mình?

Mối liên kết giữa nhóm máu và các loại bệnh không phải là mối quan hệ nguyên nhân với kết quả, tức các nhóm máu không phải là nguyên nhân gây bệnh. Nó chỉ có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh, theo MSN.

Việc biết được nhóm máu sẽ là lời gợi ý tốt để mọi người chú ý hơn đến các loại bệnh mà mình có nguy cơ mắc cao hơn, các chuyên gia cho biết.

Cục máu đông: tăng nguy cơ ở nhóm AB, A và B

Cục máu đông , hay còn gọi là huyết khối tĩnh mạch sâu, thường hình thành ở chân và di chuyển đến những nơi khác trong cơ thể. Nếu cục máu đông đi đến phổi, nó có thể gây thuyên tắc phổi , thậm chí tử vong, theo MSN.

Các nhà khoa học Đan Mạch đã thực hiện nghiên trên 66.000 người, kéo dài trong 30 năm. Họ phát hiện rằng những người có nhóm máu AB, A và B có nguy cơ bị cục máu đông cao hơn đến 40% so với người có nhóm máu O.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích sâu hơn để tìm ra các yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất. Kết quả cho thấy so với người bình thường, nhóm máu AB tăng 20% nguy cơ mắc bệnh, 11% do đột biến gien, 16% do thừa cân, theo MSN.

Ung thư dạ dày: tăng nguy cơ nhóm máu A và AB

Một số nghiên cứu cho thấy những người máu A có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn bình thường. Không những vậy, một nghiên cứu công bố trên chuyên san BMC Cancer cho thấy những người nhóm máu AB cũng gặp tình trạng này.

Khả năng sinh sản: máu O làm giảm

Những phụ nữ nhóm máu O có nồng độ hoóc môn FSH thấp hơn gấp 2 lần người bình thường. Đây là dấu hiệu cho thấy lượng dự trữ trứng trong buồng trứng của họ thấp.

Lượng dự trữ trứng được xem là một trong những tiêu chí đánh giá khả năng sinh sản của phụ nữ. Các nhà khoa học hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác của hiện tương này.

Dù vậy, các bằng chứng khoa học cho thấy tuổi tác mới là vấn đề thực sự đáng lo ngại với phụ nữ. Tuổi càng cao thì khả năng sinh sản của phụ nữ càng giảm.

Đột quỵ: máu O là thấp nhất

Những người nhóm máu O có nguy cơ bị đột quỵ thấp hơn các nhóm máu khác, một nghiên cứu trên chuyên san Journal of Thrombosis and Haemostasis cho biết.

Các nhà sinh học đang nghiên cứu để tìm ra lời giải cho hiện tượng này. Một trong những giả thuyết đưa ra có thể là vì máu O không chứa yếu tố Von Willebrand, một loại protein có liên quan đến tình trạng đông máu và đột quỵ, theo MSN.