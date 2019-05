Tại sao mít được coi là siêu thực phẩm kỳ diệu?

Thành phần dinh dưỡng của mít

Mít là một loại thực phẩm đa năng, và nó có thể được sử dụng để làm các món ăn ngọt và mặn khác nhau. Mít có đầy đủ chất dinh dưỡng, chất xơ và chất chống ô xy hóa. Mít chứa các vitamin và khoáng chất sau đây: vitamin A, vitamin C, đồng, magiê, mangan, kali, riboflavin.

Hạt mít cũng rất bổ dưỡng và chúng chứa đầy đủ canxi, sắt, kali và protein.

Lợi ích sức khỏe của mít

Dưới đây là 8 lý do để thêm mít vào chế độ ăn uống khi mít đang vào mùa, theo Natural News.

Tăng mức năng lượng. Mít chứa vitamin B, như vitamin B6. Trái cây chứa đầy carbohydrate phức tạp giúp tăng năng lượng mà không ảnh hưởng đến lượng đường huyết. Theo các thử nghiệm lâm sàng được thực hiện tại Dịch vụ nghiên cứu chỉ số Glycemia của Đại học Sydney (Úc), mít còn sống có tải lượng đường huyết thấp hơn gạo hoặc lúa mì.

Tăng cường hệ miễn dịch. Mít có hàm lượng vitamin C vừa phải, chất chống ô xy hóa giúp cơ thể chống lại các gốc tự do có liên quan đến ung thư và các tình trạng khác. Vitamin C cũng bảo vệ người ăn khỏi cảm lạnh và các bệnh khác.

Ngăn ngừa ung thư. Mít chứa các chất phytonutrients như isoflavone, lignans và saponin có đặc tính chống ung thư. Trái cây này cũng có nhiều carotenoids giúp chống ung thư.

Điều hòa huyết áp và duy trì sức khỏe tim. Mít có hàm lượng kali vừa phải giúp điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Cải thiện tiêu hóa. Mít chứa đầy chất xơ có thể tăng cường tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón.

Củng cố xương. Mít rất giàu canxi nên có thể giúp xương chắc khỏe. Các magiê trong mít giúp hấp thụ canxi và lượng kali cao giúp giảm mất canxi.

Hỗ trợ thị lực khỏe mạnh. Mít chứa vitamin A, beta-carotene, lutein và zeaxanthin, tất cả đều có thể cải thiện thị lực và bảo vệ sức khỏe của mắt.

Hỗ trợ sức khỏe làn da và giúp làm chậm lão hóa. Hàm lượng nước của quả mít sẽ giữ cho làn da ẩm mượt và trẻ trung. Trái cây này cũng có chất chống ô xy hóa có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa.