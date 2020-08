Tắm đêm có nguy cơ đột quỵ?

Đột tử được chia làm 5 nhóm nguyên nhân thường gặp nhất: do loạn nhịp tim, do nhồi máu cơ tim, do những tai biến mạch máu não (tức xuất huyết chảy máu), do thuyên tắc phổi, và nhóm không xác định chính xác nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân thường gặp nhất là nhồi máu cơ tim và loạn nhịp tim.