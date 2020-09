Tập thể dục thường xuyên mà dính 2 thói quen này thì cũng như... phá sạch

Tập luyện là cách tốt nhất giúp tăng cường lưu thông máu trên khắp cơ thể. Tuy nhiên, để đạt được lợi ích này, người tập vẫn phải thường xuyên vận động trong cả ngày, theo The Healthy.

Động mạch sẽ dẫn máu giàu ô xy và dinh dưỡng đến các mô trong cơ thể. Tĩnh mạch sẽ đưa máu trở lại tim. Do tác động của trọng lực, các tĩnh mạch ở chân đặc biệt khó đưa máu lưu thông trở lại tim hơn.

Cơ thể sẽ sử dụng hoạt động co duỗi cơ bắp ở chân để góp phần đẩy máu về tim hiệu quả hơn. Do đó, việc ngồi nhiều, ít vận động sẽ khiến máu trong các tĩnh mạch ở chân lưu thông kém, lâu ngày sẽ hình thành cục máu đông. Tình trạng này gọi là huyết khối tĩnh mạch , theo The Healthy.