Thấy nước tiểu trong chớ vội mừng, có khi là bệnh nặng!

Nhưng thực tế, ngay cả khi nước tiểu màu ‘lý tưởng’ cũng hãy cẩn trọng bởi đó có thể là dấu hiệu ẩn của bệnh tật.

Nước tiểu trong thường chỉ ra rằng chúng ta uống đủ nước nhưng cũng có thể là bởi ta tiêu thụ quá nhiều nước. Điều này vô tình làm loãng máu, giảm lượng muối và chất điện giải cần thiết. Trong một số trường hợp hiếm gặp là bị hạ natri máu - tình trạng đe dọa tính mạng, não bị sưng do thiếu muối trong cơ thể. Nghiên cứu năm 2014 cho thấy hạ natri máu có thể xảy ra do uống quá nhiều nước hoặc do thận không xử lý nước đủ nhanh, theo Medical News Today.

Ngoài ra, nước tiểu ai đó luôn trong vắt còn từ các nguyên nhân sau:

Những người tiểu đường thường khát nước quá mức và cảm thấy muốn tiểu thường xuyên do thận cố gắng loại bỏ thêm đường và chất lỏng. Nếu không điều trị, bệnh tiểu đường đe dọa tính mạng người bệnh. Tuy nhiên, có thể dễ dàng chẩn đoán bệnh bằng xét nghiệm máu, và có nhiều lựa chọn điều trị.

Đái tháo nhạt/bệnh tiểu đường insipidus (DI)

Đây là tình trạng hiếm gặp, xảy ra khi thận sản xuất lượng nước tiểu cao bất thường. Theo Viện Tiểu đường và Bệnh tiêu hóa và Thận Quốc gia Mỹ, hầu hết mọi người đều tiểu khoảng 946ml - 1,9l nước tiểu một ngày, còn người bệnh đái tháo nhạt thì thải 2,8l nước tiểu trở lên một ngày.

Những người bệnh tiểu đường insipidus không gặp vấn đề với lượng đường trong máu như những người mắc bệnh tiểu đường. Thay vào đó, thận của họ không thể cân bằng chất lỏng và khát nhiều hơn nhằm thay thế chất lỏng bị mất.

Vấn đề về thận

Nếu thận bị tổn thương hoặc nhiễm trùng, ta có thể gặp phải tình trạng đi tiểu bất thường, bao gồm cả nước tiểu trong màu. Cũng có thể thêm các triệu chứng khác chẳng hạn như đi tiểu đau hoặc sốt.

Hội chứng Bartter - cơ thể loại bỏ quá nhiều muối và canxi khi tiểu, gây ra mức kali thấp và nồng độ a xít cao trong máu - cũng có thể khiến một số người đi tiểu thường xuyên. Người bệnh uống nhiều hơn để bù đắp và nước tiểu của họ tất nhiên sẽ trong, theo Medical News Today.

Thai kỳ

Tiểu đường thai kỳ với các triệu chứng nhẹ nhưng vẫn gây khát nước và tiểu nhiều. Tiểu đường thai kỳ làm tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ, cần kiểm tra thường xuyên. Nó thường biến mất sau khi sinh con.

Tóm lại, liên tục nhận thấy nước tiểu trong, ngay cả vào sáng sớm trước khi uống nước và xuất hiện cơn khát bất thường, tốt nhất là đi gặp bác sĩ, theo Medical News Today.