Thêm 5 dấu hiệu nguy hiểm, nếu có bạn nên gặp bác sĩ ngay!

Tiếp theo bài Thấy 5 dấu hiệu nguy hiểm này, đi gặp bác sĩ ngay! , dưới đây là danh sách thêm 5 dấu hiệu nguy hiểm cần đến chuyên gia y tế, hãy xem liệu bạn hay người thân có mắc phải không.

1. Gặp bác sĩ ngay nếu bạn có thay đổi về đau đầu

Đau đầu thì rất phổ biến và khó có liên quan đến khối u. Nhưng những thay đổi về tần suất, kiểu đau hoặc cường độ của cơn đau đầu thì cần có đánh giá về thần kinh”, Santosh Kesari, tiến sĩ, bác sĩ ung thư thần kinh, nhà khoa học thần kinh và chủ nhiệm Khoa Thần kinh Dịch và Trị liệu Thần kinh tại Viện Ung thư John Wayne (Mỹ) cho biết.

Tiến sĩ Santosh Kesari giải thích thêm: Trong trường hợp đau đầu do khối u, thường là do kích thước và tốc độ phát triển của khối u. Vì các khối u lớn hơn và các khối u phát triển nhanh hơn gây ra áp lực tăng lên trong não dẫn đến đau đầu, theo Eat This, Not That!

2. Nếu bạn mắc chứng hay quên ảnh hưởng đến cuộc sống

Bác sĩ Verna R. Porter, nhà thần kinh học và là giám đốc của Chương trình Bệnh Alzheimer tại Trung tâm Y tế Providence Saint John (Mỹ), cho biết: “Sự khác biệt chính giữa việc mất trí nhớ liên quan đến tuổi tác và chứng sa sút trí tuệ là trong quá trình lão hóa bình thường, sự đãng trí không ảnh hưởng đến khả năng tiếp tục các hoạt động bình thường hằng ngày của bạn”.

“Khi việc mất trí nhớ trở nên phổ biến đến mức nó bắt đầu làm gián đoạn công việc, sở thích, hoạt động xã hội và mối quan hệ gia đình của bạn, điều này có thể gợi ý những dấu hiệu cảnh báo của hội chứng sa sút trí tuệ đang tiến triển”, bác sĩ Porter nói thêm.

3. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng và đau lưng

“Đa số bệnh nhân nữ đến điều trị các bệnh lý về cột sống của tôi thường không tin khi tôi nói với họ rằng đôi khi, căng thẳng trong cuộc sống hằng ngày góp phần khiến họ bị đau lưng mạn tính”, Neel Anand, bác sĩ, giáo sư phẫu thuật chỉnh hình và là giám đốc chấn thương cột sống tại Trung tâm cột sống Cedars-Sinai (Mỹ), cho biết.

“Phụ nữ thường là người chăm sóc gia đình, bạn bè và những người khác. Vì điều này, họ thường bỏ qua việc chăm sóc bản thân. Nhưng làm như vậy có thể có nhiều hệ lụy tiêu cực và lâu dài đối với sức khỏe cột sống”, bác sĩ Neel Anand nói thêm.

4. Nếu bạn có các triệu chứng tiết niệu khó chịu

“Nếu bạn là một người đàn ông trên 50 tuổi có các triệu chứng tiết niệu khó chịu, đó có thể là bệnh tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH), thường được gọi là tuyến tiền liệt phì đại. Tiến hành can thiệp sớm là cần thiết vì nếu không được điều trị, bệnh có thể nặng hơn theo thời gian và gây tổn thương bàng quang vĩnh viễn”, bác sĩ Douglas Dewire (Mỹ) cho biết, theo Eat This, Not That!

“BPH có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống của một người đàn ông, ngăn cản giấc ngủ ngon, gây mất năng suất và thậm chí là trầm cảm”, bác sĩ Douglas Dewire lưu ý.

5. Nếu bạn đột ngột bị mất thị lực hoặc có vấn đề về thị lực

“Đôi khi, đôi mắt của bạn hơi đỏ hoặc khô, nhưng bạn cần liên hệ với bác sĩ nhãn khoa càng sớm càng tốt nếu nhận thấy các vấn đề như điểm mù, nhìn đôi hoặc mờ hoặc đau đầu đột ngột có hoặc không có ảnh hưởng đến thị giác. Đây có thể là một vấn đề y tế nghiêm trọng có thể gây mất thị lực vĩnh viễn hoặc thậm chí mù lòa nếu không được điều trị, vì vậy đừng chờ đợi”, bác sĩ Mắt của VSP Network, Christine Joy (Mỹ), cảnh báo.

Bác sĩ Christine Joy cho biết thêm: Xin lưu ý rằng bạn nên thực hiện một cuộc kiểm tra mắt toàn diện hằng năm từ bác sĩ nhãn khoa của mình. Khi đôi mắt của bạn làm phiền bạn, điều quan trọng là phải đến gặp bác sĩ nhãn khoa để tìm ra vấn đề là gì và cách điều trị nó.

Khám mắt cũng có thể phát hiện điều gì đó nghiêm trọng, chẳng hạn như bệnh tăng nhãn áp đột ngột hoặc các dấu hiệu của các bệnh mạn tính như bệnh tiểu đường, theo Eat This, Not That!