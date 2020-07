Thèm nước đá, thường khát nước, có phải là dấu hiệu đáng lo?

Một số người có sở thích nhai nước đá. Một số người khác bỗng cảm thấy thèm nước đá hay món gì đó lạnh, điều này có thể là do cơ thể đang thiếu máu , theo Reader’s Digest.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of the American Association of Nurse Practitioners đã khuyến cáo các bác sĩ nên hỏi bệnh nhân mình có thèm nước đá không khi thấy các dấu hiệu thiếu sắt