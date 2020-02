Thời gian ủ bệnh Covid-19 trong 24 ngày mới chỉ là nghiên cứu đơn lẻ

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo Covid-19 là tên gọi của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona . Virus gây bệnh vẫn là 2019-nCoV.Trước thông tin thời gian ủ bệnh của virus nCoV có thể lên tới 24 ngày theo công bố của nhóm nhà khoa học Trung Quốc, theo Bộ Y tế, đây mới chỉ là nghiên cứu đơn lẻ. Tại thời điểm hiện nay, việc cách ly giám sát ca bệnh vẫn theo khuyến cáo của WHO là 14 ngày.PGS-TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, cố vấn của Trung tâm đáp ứng dịch khẩn cấp (Bộ Y tế) cho biết thêm, thời gian ủ bệnh tối đa 14 ngày với nCoV được đưa ra là dựa theo những nghiên cứu cùng với những khuyến cáo của WHO.