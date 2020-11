Thử máy X-quang trên đùi, nhiều kỹ thuật viên nhập viện

Bác sĩ Trương Văn Tài, Đơn vị phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ , Bệnh viện (BV) quốc tế Minh Anh, cho biết 4 BN đến trong tình trạng đau do viêm loét đùi mạn tính không lành, diện tích vết thương 4 x 5 cm và sâu gần 2 cm.

Trước đó, các BN đã đi một số BV chữa trị, được cho uống thuốc và chăm sóc vết thương nhưng không khỏi nên rất lo lắng. “Chúng tôi tiến hành cắt lọc vết thương, trong đó có 2 ca nặng hơn phải thực hiện vi phẫu xoay vạt da che vào vết thương. Khoảng sau 2 tuần vết thương sẽ lành.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp BN bị vết thương do bắn tia X với cường độ nhiều”, bác sĩ Trương Văn Tài nói. Cũng theo bác sĩ Tài, vết thương dạng này tế bào sẽ không tăng sinh được do tia X phá hủy (giống như xạ trị). Có 1 ca cắt lọc xoay vạt da chừa viền thì vết thương lành không tốt bằng việc cắt lọc triệt để.

Nói về thiết bị y tế có phát tia X hư BV xử lý ra sao, kỹ sư Nguyễn Tấn Châu, Trưởng đơn vị an toàn bức xạ, BV Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết thông thường khi máy móc thiết bị có bức xạ hư thì phòng trang thiết bị của các BV sẽ phối hợp với công ty sửa chữa. Trường hợp đầu bóng phát tia hư thì thay mới và phải mời công ty kiểm định bên ngoài vào kiểm tra chất lượng hình ảnh, sau đó xin lại giấy phép sử dụng thiết bị bức xạ của Sở KH-CN. Trường hợp sửa chữa nhỏ không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh thì nội bộ BV thông qua và không cần phải kiểm định ngoại kiểm.

Theo kỹ sư Nguyễn Tấn Châu, vấn đề tuân thủ an toàn bức xạ bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế, cho BN phải được các BV thực hiện nghiêm ngặt. Y văn thế giới cũng đã ghi nhận một số BN bị tổn thương sau khi tiếp xúc với tia X cường độ cao. Kỹ sư Châu cho biết thêm, thông thường các kỹ thuật viên sửa máy đều được nhà sản xuất tập huấn và có chứng chỉ về an toàn bức xạ thì mới được phép làm việc với thiết bị bức xạ. Nhưng “chưa thấy ai lấy thân mình ra test máy X-quang”, kỹ sư Châu cho biết.