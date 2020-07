Thuốc lá và thực phẩm giàu a xít tăng nguy cơ tái phát ung thư vú

Một nghiên cứu của Đại học San Diego (Mỹ) cho thấy những người đã chữa khỏi ung thư bị giảm khả năng xử lý các loại thực phẩm có chứa a xít sunfuric, photphoric hoặc a xít hữu cơ do sự suy yếu chức năng của thận và phổi, hai cơ quan cần thiết để bài tiết a xít.

Các nhà khoa học đã phân tích chế độ ăn uống định kỳ trong 7 năm của gần 3.000 phụ nữ bị ung thư vú từng hút thuốc hoặc chưa bao giờ hút thuốc.

Kết quả nghiên cứu cho thấy mối liên quan giữa dinh dưỡng, sự lão hóa, thuốc lá đối với những người đã chữa khỏi ung thư, từ đó có các hướng dẫn chế độ ăn uống phù hợp.

PGS-TS Tianying Wu, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Mức độ sản xuất a xít của thực phẩm tỷ lệ thuận với tỷ lệ tử vong. Nếu một người đã khỏi bệnh ung thư vú có chế độ ăn uống giàu tính a xít, đã từng hút thuốc với cường độ cao trong quá khứ, thì nguy cơ tái phát và tử vong sẽ còn cao gấp 3 lần”.

Thuốc lá từ lâu đã được xem là tác nhân nguy hiểm làm tăng nguy cơ tử vong do ung thư, bao gồm cả ung thư vú. Nó giải phóng các gốc tự do, từ đó gây rối loạn hoặc giết chết tế bào. Đặc biệt, những phụ nữ đã từng hút thuốc và tiếp tục ăn thực phẩm có tính a xít có tỷ lệ tái phát ung thư vú cao hơn so với bình thường.

Thịt sống, thịt chế biến sẵn, nước ngọt, soda, thực phẩm có đường... là những thực phẩm có xu hướng tạo ra a xít cần tránh. Chế độ ăn thuần thực vật hay động vật đều có thể tạo ra a xít, nhưng dù vậy thực phẩm từ thực vật, rau củ, trái cây vẫn có nhiều khoáng chất để cân bằng các a xít. Các nhà nghiên cứu cũng ủng hộ những người đã chữa khỏi ung thư giữ chế độ ăn nhiều thực vật hơn thịt.

Ngoài ra, chế độ ăn kiêng chắc chắn không phải lúc nào cũng tốt cho tất cả mà quan trọng hơn là phù hợp với từng cá nhân. TS Wu cho rằng cần có hướng dẫn cụ thể cho những người đã từng hút thuốc, đối tượng chiếm khoảng 35 - 40% những người đã chữa khỏi ung thư vú.