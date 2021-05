Tin tức sức khỏe ngày mai 3.5.2021 có gì?

Thời tiết oi bức, cần áp dụng chế độ ăn uống thanh đạm, thực phẩm giàu chất xơ dễ tiêu, chú trọng các loại rau củ quả có tính mát, uống nhiều nước.

Ngoài ra, việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, nghỉ ngơi, thư giãn hợp lý cũng là những biện pháp phòng bệnh hiệu quả.

Theo bác sĩ Thủy, trong kho tàng Nam dược, có rất nhiều vị thuốc hay bài thuốc có tính chất thanh lương nhiệt độc, ích khí sinh tân, không chỉ chữa bệnh mà còn có thể ứng dụng giúp làm mát giải độc cơ thể, phòng ngừa bệnh, có thể dùng như trà pha uống hằng ngày. Những thức uống giải nhiệt sẽ được bác sĩ Thủy chia sẻ trong ngày mai 3.5 trên trang Sức khỏe.

Giải mã tất tần tật về tai người

Tai không chỉ là một cơ quan thính giác, cho phép lắng nghe thế giới xung quanh, mà còn giúp con người có thể giữ thăng bằng khi bước đi.

Tai người có nhiều hình dáng và kích thước khác nhau, nhưng tai nam giới luôn to hơn nữ giới, theo báo cáo đăng trên chuyên san Plastic and Reconstructive Surgery. Các nhà nghiên cứu còn phát hiện chiều dài trung bình của tai người vào khoảng 6,3 cm, còn trung bình của vành tai là 1,88 x 1,96 cm. Và tai người cũng to hơn theo tuổi tác.

Nhiều điều thú vị từ tai người Shutterstock

Tai có một bộ phận gọi là vòi nhĩ có tác dụng cân bằng áp suất ở tai giữa với áp suất không khí bên ngoài. Quy trình này giúp con người duy trì được thăng bằng khi bước đi. Những thông tin thú vị về tai người sẽ được "bật mí" vào ngày mai trên trang sức khỏe