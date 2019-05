Top 4 thủ phạm gây suy giảm thị lực, chớ coi thường!

Tuy nhiên, đã có một tia hy vọng cho những người bị cướp đi ánh sáng này.

Một nghiên cứu mới được công bố bởi tạp chí Hiệp hội Hóa học Mỹ đã tiết lộ rằng homoisoflavonoid được tìm thấy trong dòng họ cây dạ lan hương, có thể ngăn chặn bệnh võng mạc do sinh thiếu tháng, bệnh võng mạc do tiểu đường tăng sinh và thoái hóa điểm vàng do tuổi già, theo The Health Sites.