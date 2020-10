TP.HCM thông tin về tình hình thuốc điều trị tay chân miệng

Theo Phòng Nghiệp vụ dược, thuốc tiêm Phenobarbital 100 mg/ml là thuốc hướng thần thuộc nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt. Phenobarbital có tác dụng chống co giật, đặc biệt thường dùng cho trẻ sơ sinh trong điều trị các trường hợp TCM nặng. Hiện nay, trên thị trường chỉ có 1 loại thuốc tiêm Phenobarbital đang lưu hành là Danotan 100 mg/ml (nhà sản xuất Daihan Pharm Co., Ltd, Hàn Quốc ) do Công ty CP dược phẩm Trung ương CPC1 nhập khẩu, phân phối. Sở Y tế cũng đã nhận được công văn của bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng TP thông báo về dự kiến tình hình thiếu thuốc tiêm Phenobarbital vì công ty cung cấp chỉ còn thuốc hạn sử dụng đến ngày 27.9.2020. Sở Y tế đã hướng dẫn các đơn vị mua thuốc dự trữ và sử dụng đến hết hạn dùng của thuốc.