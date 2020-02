Tức giận với nhiều người - dấu hiệu trầm cảm?

Một số bác sĩ tâm thần từng cảnh báo trên NPR rằng, sự tức giận liên tục thường tiết lộ nhiều về trạng thái tâm thần hơn là về tình trạng thế giới xung quanh bạn.

Thông thường, khi nghĩ đến trầm cảm , hình ảnh phổ biến nhất trong đầu mọi người là ai đó có tâm trạng và năng lượng ở mức cực thấp, phải vật lộn để ra khỏi giường, đi ra ngoài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì đó chỉ là một cách trầm cảm có thể biểu hiện.

Trầm cảm còn có thể “hiện thân” kiểu bạn liên tục bực mình với bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp, theo Inc. Maurizio Fava, bác sĩ tâm thần và giáo sư tại Trường Y Harvard (Mỹ), chỉ ra rằng sự tức giận ngoài tầm kiểm soát được công nhận là dấu hiệu trầm cảm ở trẻ em. Nhưng nó không thường được hiểu như là một triệu chứng của trầm cảm ở người lớn.

Tác gải bài viết trên NPR Nell Greenfieldboyce khẳng định đó là một sai lầm. Ông đặt câu hỏi: "Tại sao một người cáu kỉnh và tức giận khi bị trầm cảm thuở thanh thiếu niên lại đột nhiên ngừng tức giận khi 18 tuổi được cơ chứ?". Bác sĩ tâm thần Mark Zuckerman ở Đại học Brown (Mỹ) cũng chia sẻ, ở những bệnh nhân đang điều trị tâm thần, sự cáu gắt không hề xuất hiện ít thường xuyên hơn nỗi buồn và lo âu.

Việc bỏ qua triệu chứng không chỉ dẫn đến chẩn đoán sai mà còn ngăn chặn một số người trầm cảm hưởng lợi vì họ không nhận ra sự giận dữ của họ bắt nguồn từ các vấn đề tâm lý.

Do vậy, điểm mấu chốt là nếu gần đây phát triển tính khí mình sai khác, hãy suy nghĩ cẩn thận về những gì đã thay đổi: là do tình huống ngoài hay trạng thái tâm trí của chính bạn. Nếu nghi ngờ sự tức giận liên quan đến cảm xúc nhiều hơn do thế giới xung quanh, đừng ngại tìm kiếm sự giúp đỡ về tâm lý, tâm thần.