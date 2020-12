Uống cà phê kiểu này có thể gây hại cho bạn

Mọi người thỉnh thoảng phải trải qua một đêm khó ngủ. Nhưng nếu điều đầu tiên bạn làm sau một đêm mất ngủ là tìm đến một tách cà phê, thì bạn nên suy nghĩ lại.

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh, nếu bạn uống một lượng caffeine buổi sáng trước khi ăn sáng, bạn có thể tác động tiêu cực đến lượng đường trong máu và cuối cùng làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim và tiểu đường, theo Eat This, Not That!

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà sinh lý học tại Trung tâm Dinh dưỡng, Tập thể dục & Trao đổi chất tại Đại học Bath của Vương quốc Anh, tập trung vào một nhóm khoảng 30 người khỏe mạnh đã trải qua ba thí nghiệm khác nhau.

Đầu tiên, họ có một giấc ngủ "bình thường vào ban đêm" và sau đó uống "đồ uống có đường" vào buổi sáng. (Đồ uống có đường "phản ánh những gì thường được tiêu thụ vào bữa sáng", các tác giả nghiên cứu lưu ý).

Pha cà phê Shutterstock

Ở phần thứ hai, những người tham gia trải qua "một đêm bị gián đoạn", trong đó họ bị đánh thức 5 phút mỗi giờ trong đêm và sau đó được cho uống cùng một thức uống.

Trong phần thứ ba, những người tham gia có một đêm gián đoạn trên giường nhưng được cho uống "cà phê đen đậm đặc 30 phút trước khi tiêu thụ" thức uống đại diện cho bữa ăn sáng.

Trong cả ba tình huống, các nhà nghiên cứu đã theo dõi mức đường huyết của những người tham gia. Sau đó, họ phát hiện ra rằng một đêm ngủ kém, khi so sánh với một đêm ngon giấc, không nhất thiết ảnh hưởng đến mức đường huyết và phản ứng insulin của những người tham gia. (Đây là một điều bất ngờ, vì vô số nghiên cứu đã chỉ ra rằng giấc ngủ kém có thể gây hại rất thực sự đến hệ thống trao đổi chất và phản ứng insulin của cơ thể bạn). Tuy nhiên, khi những người tham gia nghiên cứu uống cà phê trước khi ăn sáng, lượng đường trong máu của họ đã tăng vọt 50%.

"Nói một cách đơn giản, việc kiểm soát lượng đường trong máu của chúng ta bị suy giảm khi thứ đầu tiên mà cơ thể chúng ta tiếp xúc với cà phê, đặc biệt là sau một đêm mất ngủ", James Betts, Giáo sư Sinh lý học Chuyển hóa tại Đại học Bath (Anh) và là Chủ tịch Ủy ban Đạo đức Nghiên cứu Y tế của Bộ Y tế viết.

"Chúng ta có thể cải thiện điều này bằng cách ăn trước rồi uống cà phê sau nếu cảm thấy vẫn cần. Biết được điều này có thể mang lại những lợi ích sức khỏe quan trọng cho tất cả chúng ta", ông James Betts viết tiếp.

Ông James Betts tiếp tục: Nghiên cứu này rất quan trọng và có ý nghĩa sâu rộng đối với sức khỏe, vì cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn rất ít kiến thức về những gì nó đang làm đối với cơ thể chúng ta, đặc biệt là đối với sự trao đổi chất và kiểm soát lượng đường trong máu.

Nếu bạn thấy mình đang phải “vật lộn” để kéo mình ra khỏi giường, hãy nhớ lấy ly cà phê sau khi ăn sáng xong, theo Eat This, Not That!