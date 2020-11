Uống nước nóng có thực sự giúp bạn giảm mỡ bụng?

Cách giảm cân bằng nước

Cả nước lạnh và nước nóng đều có những ưu và nhược điểm riêng. Một cốc nước lạnh giúp bạn giải nhiệt sau một buổi tập luyện căng thẳng, trong khi nước nóng giúp thải độc tố ra khỏi cơ thể và cho phép tiêu hóa thức ăn tốt hơn.

Bên cạnh đó, người ta thường tin rằng uống nước (đặc biệt là nước nóng) có thể giúp giảm cân. Sự thật như thế nào?

Những nghiên cứu đề xuất

Theo một nghiên cứu, uống nhiều nước hơn có thể giúp một người giảm cân. Một lý do cho điều này có thể là do nước làm tăng cảm giác no, giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng và thải độc.

Theo một nghiên cứu khác được công bố vào năm 2003, uống nước nóng có thể làm tăng quá trình giảm cân. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng uống 500 ml nước trước bữa ăn có thể làm tăng sự trao đổi chất lên 30%, theo Times of India.

Nước nóng và giảm cân

Uống nước ấm giúp hạn chế sự thèm ăn, từ đó dẫn đến giảm cân Ảnh minh họa: Shutterstock

Uống nước ấm hoặc nóng hằng ngày vào buổi sáng hoặc suốt cả ngày có thể hỗ trợ quá trình giảm cân theo ba cách, theo Times of India.

Tăng cường trao đổi chất: Uống nước nóng làm thay đổi nhiệt độ cơ thể. Để bù đắp cho nhiệt độ ấm của nước, cơ thể chúng ta hạ nhiệt độ bên trong xuống và kích hoạt quá trình trao đổi chất.

Giảm chất béo: Khi cố gắng giảm béo, điều quan trọng là phải cẩn thận về lượng chất béo. Nước nóng phá vỡ chất béo trong cơ thể và di chuyển chúng thành các phân tử, giúp hệ tiêu hóa đốt cháy chúng dễ dàng hơn.

Hạn chế sự thèm ăn: Nước ấm giúp Nước ấm giúp hạn chế sự thèm ăn . Uống một cốc nước ấm 30 phút trước khi ăn có thể giúp bạn kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể.

Các lợi ích khác của việc uống nước nóng

Cải thiện tiêu hóa: Nước hoạt động như một chất bôi trơn giúp duy trì sự trôi chảy của quá trình tiêu hóa. Nó thậm chí còn làm tan các mảnh thức ăn mà dạ dày của chúng ta khó tiêu hóa.

Làm dịu hệ thống thần kinh của bạn: Nước nóng cũng có thể làm dịu hệ thống thần kinh của bạn. Khi hệ thống thần kinh của bạn bình tĩnh, bạn sẽ cảm thấy ít đau và nhức hơn. Hơn nữa, nó sẽ giúp bạn bình tĩnh và sáng suốt cả ngày, theo Times of India.

Giúp giảm táo bón: Nước nóng làm co ruột của bạn, điều này làm giảm tắc nghẽn trong ruột, giúp đi tiêu dễ dàng hơn.

Thải độc tố ra ngoài: Uống nước làm tăng nhiệt độ cơ thể của một người, có thể khiến họ đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi loại bỏ độc tố từ lỗ chân lông.