Uống trà kiểu này sẽ không có lợi cho sức khỏe

Một nghiên cứu được công bố trong tháng 3.2021 trên tạp chí Cellular Physiology and Biochemistry đã làm nổi bật những gì dường như là một lợi ích bổ sung của việc uống trà đen và trà xanh.

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hai polyphenol trong trà đen và trà xanh đã "kích hoạt" mạnh mẽ một gien cụ thể, KCNQ5, gien này điều chỉnh hoạt động thần kinh và có thể dẫn đến ít co thắt hơn - tức là sự giãn nở lớn hơn - của các mạch máu, theo Eat This, Not That!