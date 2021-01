Uống trà này có thể giúp tiêu mỡ trong khi bạn ngủ

Cụ thể hơn, các nhà nghiên cứu từ Đại học Tsukuba ở Nhật Bản phát hiện ra rằng chỉ uống 2 tách trà ô long mỗi ngày sẽ làm tăng quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể.

"Giống như tất cả các loại trà, ô long có chứa caffein, tác động đến quá trình chuyển hóa năng lượng bằng cách làm tăng nhịp tim của chúng ta. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy rằng uống trà cũng có thể làm tăng sự phân hủy chất béo, không phụ thuộc vào tác dụng của caffein", tác giả chính của nghiên cứu, giáo sư Kumpei Tokuyama, cho biết trong một tuyên bố, theo Eat This, Not That!

Giảm vòng eo là ước mơ của nhiều người Shutterstock

"Do đó, chúng tôi muốn kiểm tra tác động của việc tiêu thụ ô long so với chỉ dùng caffeine đối với năng lượng và chuyển hóa chất béo trong một nhóm tình nguyện viên khỏe mạnh", giáo sư Kumpei Tokuyama nói thêm.

Các nhà nghiên cứu tìm thấy gì sau khi nghiên cứu những người tham gia trong hai tuần? Cả trà ô long và caffeine nguyên chất làm tăng sự phân hủy chất béo lên 20% so với những người dùng giả dược.

Một phát hiện ấn tượng hơn nữa là tác dụng tích cực của trà ô long đối với cơ thể được duy trì suốt đêm.

Thật kỳ lạ, cả nhóm uống trà ô long hoặc caffeine nguyên chất trong khoảng thời gian hai tuần đó đều không bị tăng tiêu hao năng lượng. Quan sát này cho thấy rằng những người tham gia có thể đã phát triển khả năng chịu đựng các tác động kích thích của cả hai phương pháp điều trị.

Trên hết, không có thay đổi đáng chú ý nào trong cách ngủ của cả hai nhóm, hoặc thậm chí thời gian họ đi vào giấc ngủ, mặc dù thực tế là cả hai phương pháp điều trị đều liên quan đến caffeine - một chất gây rối loạn giấc ngủ được biết đến.

Thiếu ngủ sau đó cũng có thể làm gián đoạn quá trình chuyển hóa năng lượng - một nhóm các quá trình cơ thể sử dụng để phân hủy thức ăn và sử dụng nó làm năng lượng - có thể gây tăng cân theo thời gian. Tuy nhiên, trà ô long dường như không có bất kỳ tác động tiêu cực nào đến giấc ngủ của những người tham gia.

Vì vậy, bạn nên xem xét uống trà ô long mỗi ngày. Giáo sư Tokuyama nói rằng mặc dù tác dụng của trà ô long đối với sự phân hủy chất béo trong khi ngủ cho thấy trà có thể giúp kiểm soát trọng lượng cơ thể, nhưng vẫn chưa rõ liệu những tác dụng này có thực sự dẫn đến giảm béo trong một thời gian dài hay không, theo Eat This, Not That!