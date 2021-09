Vắc xin Covid-19 Sinopharm được chỉ định tiêm như thế nào?

Trong quá trình phê duyệt sử dụng khẩn cấp, WHO đã đánh giá hiệu quả, tính an toàn và chất lượng của vắc xin Sinopharm. Thử nghiệm giai đoạn 3 tại nhiều quốc gia cho thấy 2 liều vắc xin Covid-19 của Sinopharm được tiêm cách nhau 21 ngày có hiệu quả là 79% chống lại virus SARS-CoV-2 không triệu chứng, hiệu quả được tính 14 ngày trở đi sau liều thứ hai. Lợi ích mà vắc xin Sinopharm đem lại lớn hơn những nguy cơ đã được biết hoặc có thể xảy ra. WHO khuyến nghị sử dụng vắc xin Sinopharm dựa trên lộ trình ưu tiên của WHO, với tất cả các biến thể đang có ở Việt Nam hiện nay. (WHO tại Việt Nam)