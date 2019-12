Vì sao không nên lạm dụng thuốc giảm đau?

Sử dụng thuốc giảm đau là hiệu quả và an toàn nếu bạn làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Nhưng nếu lạm dụng chúng, cơ thể của bạn sẽ “lãnh đủ”.

Sau đây là một số hậu quả đối với sức khỏe nếu bạn dùng quá nhiều thuốc giảm đau, theo trang tin The Health Site.

Uống thuốc giảm đau để chống lại cơn đau cơ thể do cúm là một ý tưởng tồi, đặc biệt nếu bác sĩ không khuyến cáo. Theo một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of Infectious Diseases, dùng thuốc giảm đau để kiềm chế cúm có thể khiến tình trạng của bạn trở nên tồi tệ hơn. Nghiên cứu nói rằng thuốc giảm đau có thể làm tăng sự lây truyền bệnh cúm thêm 5%, theo The Health Site.