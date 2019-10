Vì sao Singapore cấm quảng cáo nước ngọt?

Uống nhiều nước ngọt có ga tăng nguy cơ tử vong sớm Một nghiên cứu mới được công bố còn khuyến cáo uống nhiều nước ngọt có ga (kể cả loại không đường), đồ uống có đường và chất tạo ngọt nhân tạo có liên quan đến tăng nguy cơ tử vong sớm, theo The Guardian. Nghiên cứu của các chuyên gia ở Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế , được công bố trên chuyên san Jama Internal Medicine, cho biết những người uống 2 ly hoặc nhiều hơn 250 ml nước ngọt mỗi ngày có nguy cơ tử vong cao hơn 17% so với những người uống ít hơn 1 ly một tháng. Xem xét các nguyên nhân cụ thể gây tử vong, các nhà khoa học nhận thấy việc tiêu thụ thường xuyên nước ngọt có vị ngọt nhân tạo liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn do các bệnh tuần hoàn, trong khi nước ngọt có đường có nguy cơ tử vong cao hơn do bệnh tiêu hóa. Nước giải khát nói chung cũng có liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn do bệnh Parkinson.