Lưu ý cho người bị viêm da cơ địa Bệnh nhân viêm da cơ địa do ô nhiễm không khí cần hạn chế tiếp xúc môi trường ô nhiễm, hóa chất. Giữ vệ sinh da, tắm rửa bằng các sản phẩm dịu nhẹ, tự nhiên hằng ngày (vào cuối ngày sau khi tiếp xúc với không khí ô nhiễm xung quanh); sau đó bôi dưỡng ẩm để sửa chữa hàng rào bảo vệ da. Dưỡng ẩm và chất chống ô xy hóa giúp sửa chữa tình trạng rối loạn hàng rào bảo vệ da do ô nhiễm. Bên cạnh đó, điều chỉnh lối sống, giảm ô nhiễm không khí, sống ở khu dân cư có nhiều không gian xanh có thể làm giảm tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm, phòng ngừa viêm da cơ địa do ô nhiễm.