Xét nghiệm máu có thể dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Nghiên cứu mới cho thấy xét nghiệm máu đơn giản có thể dự đoán chính xác liệu một người sẽ phát triển bệnh tim mạch.

Theo thống kê mới nhất từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ, gần 50% dân số Mỹ mắc bệnh tim mạch, bắt đầu từ huyết áp cao

tin liên quan Xét nghiệm máu có thể chẩn đoán sớm ung thư phổi Các bác sĩ thường gọi tăng huyết áp là "kẻ giết người thầm lặng" vì nó không biểu hiện bất kỳ triệu chứng rõ ràng nào cho đến khi quá muộn. Các bác sĩ thường gọi tăng huyết áp là "kẻ giết người thầm lặng" vì nó không biểu hiện bất kỳ triệu chứng rõ ràng nào cho đến khi quá muộn.

Bệnh tim là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên thế giới , trong khi đột quỵ đứng thứ 5.

Nhưng nếu như có một xét nghiệm máu có thể dự đoán chính xác bệnh tim hay đột quỵ thì sao?

Rất may là nghiên cứu mới cho thấy đã có xét nghiệm như vậy.

Bằng cách phát hiện nồng độ trong máu của những protein đặc biệt mà cơ tim giải phóng khi bị tổn thương, các nhà khoa học có thể dự đoán nguy cơ một người mắc bệnh tim mạch, theo Medical News Today.

Tiến sĩ Christie Ballantyne, Trưởng khoa Tim mạch tại Đại học Y Baylor ở Houston, (Mỹ) và nhóm nghiên cứu, đã trình bày chi tiết ý tưởng này trong một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Tuần Hoàn máu của Hiệp hội Tim mạch Mỹ.

tin liên quan Phương pháp mới giúp phát hiện sớm ung thư từ xét nghiệm máu Nồng độ troponin - một protein có tác dụng điều hòa sự co cơ và báo hiệu tổn thương cơ tim - có thể dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Tiến sĩ Ballantyne và các đồng nghiệp muốn xem liệu phát hiện ra troponin trong máu của người trung niên khỏe mạnh hoặc người cao tuổi, có thể dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch hay không. Nhóm nghiên cứu đã phân tích 8.121 người ở độ tuổi 54 đến 74, tham gia vào nghiên cứu mang tên "Nguy cơ xơ vữa động mạch trong cộng đồng". Không ai trong số những người tham gia có tiền sử bệnh tim mạch. Không ai trong số những người tham gia có tiền sử bệnh tim mạch.

Các nhà khoa học đã xác định nồng độ troponin trong 85% số người tham gia và áp dụng một mô hình thống kê để kiểm tra mối liên hệ giữa các mức này và bệnh tim mạch.

Cụ thể, họ đã nghiên cứu mối tương quan với bệnh tim mạch vành, nhồi máu cơ tim, đột quỵ thiếu máu cục bộ, bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch, nhập viện do suy tim, bệnh tim mạch toàn cầu và tử vong do mọi nguyên nhân, theo Medical News Today.

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng mức độ cao của troponin có mối tương quan mạnh mẽ với tỷ lệ mắc bệnh tim mạch toàn cầu gia tăng trong dân số nói chung, không phụ thuộc vào các yếu tố rủi ro truyền thống.

Các xét nghiệm troponin có độ nhạy cao đã được chứng minh là một cách chính xác để dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đặc biệt khi kết hợp với một phương pháp tiêu chuẩn để tính toán nguy cơ mắc bệnh tim mạch trong 10 năm của một người.

Những xét nghiệm này có thể được sử dụng đại trà để dự báo nguy cơ của một cơn đau tim, đột quỵ hoặc suy tim trong tương lai của một người, tiến sĩ Ballantyne cho biết.

Nếu được điều trị sớm, trước khi triệu chứng xuất hiện, việc ngăn ngừa các biến cố sẽ hiệu quả hơn rất nhiều, nhà nghiên cứu nói thêm, vấn đề của hiện tại là phát hiện bệnh quá muộn.

Nếu lần đầu tiên phát hiện ra nguy cơ suy tim là khi bệnh nhân bắt đầu khó thở, thì đó là lúc bệnh tim đã tiến triển và việc điều trị sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với điều trị sớm hơn nhiều năm.

Thay vào đó, biết trước nguy cơ có thể thúc đẩy mọi người thực hiện các biện pháp phòng ngừa, như tập thể dục và theo dõi huyết áp, theo Medical News Today.

Tuy nhiên, các nhà khoa học giải thích rằng mặc dù các bác sĩ hiện đang sử dụng các xét nghiệm troponin để chẩn đoán cơn đau tim, nhưng họ vẫn chưa chấp nhận chúng như một công cụ.

Các nhà khoa học cần nghiên cứu thêm trước khi sử dụng các xét nghiệm này để đánh giá rủi ro.