Xu hướng chi phí chăm sóc sức khỏe, y tế năm 2020 lại tăng

Số liệu của Viện nghiên cứu sức khỏe PwC (HRI) và Tập đoàn kinh doanh quốc gia về sức khỏe (Mỹ), Công ty Aon (trụ sở ở Anh, tư vấn toàn cầu chuyên cung cấp các giải pháp về rủi ro thương mại, tái bảo hiểm, hưu trí, chăm sóc sức khỏe và phân tích dữ liệu), đều cho thấy, xu hướng về chi phí y tế tăng trong năm 2020.

Theo báo cáo của Aon trên aon.com, xu hướng về chi phí cho các kế hoạch chăm sóc sức khỏe gia tăng chung toàn cầu từ 7,8% năm 2019 lên 8% năm 2020. Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tăng từ mức 8,6% lên 8,7%.

Chi phí dự kiến sẽ tăng mạnh nhất ở khu vực Mỹ Latinh và Trung Đông/châu Phi, với mức phí bảo hiểm y tế trung bình được dự báo lần lượt là 13,1% và 12,2%. Ngược lại, châu Âu được dự báo sẽ tăng tỉ lệ xu hướng y tế trung bình là 5,7%.

Năm yếu tố chương trình y tế sau đây ảnh hưởng nhiều nhất đến chi phí y tế toàn cầu: bệnh viện, phòng thí nghiệm, thuốc kê toa, dịch vụ bác sĩ, thai sản.

Chừng nào các yếu tố như dân số già, sức khỏe suy giảm, thói quen lối sống kém, chuyển chi phí chương trình xã hội sang các chương trình sức khỏe còn tồn tại thì chi phí y tế sẽ tiếp tục tăng.

Các yếu tố rủi ro sức khỏe hàng đầu trên toàn cầu là: huyết áp cao, không vận động thể chất, cholesterol cao, dinh dưỡng xấu, quản lý stress kém. Chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng chịu tác động mạnh mẽ từ sự gia tăng các căn bệnh không lây nhiễm (NCD) như tim mạch, ung thư, chứng huyết áp cao, tiểu đường, cơ xương khớp. NCD được liên kết trực tiếp với lối sống hiện đại, và tỉ lệ mắc bệnh có thể giảm đáng kể thông qua việc sửa đổi các hành vi cá nhân, theo aon.com.

Trong khi đó, khảo sát của Tập đoàn kinh doanh quốc gia về sức khỏe (Mỹ) đưa ra kết quả, các nhà tuyển dụng lớn dự đoán tổng chi phí bảo hiểm y tế cho công nhân và gia đình của họ sẽ đạt trung bình 15.375 USD vào năm 2020, tăng 5%, theo CNBC.

Viện nghiên cứu sức khỏe (HRI) nước này cũng khẳng định xu hướng chi phí y tế năm 2020 sẽ tăng nhẹ so với hai năm trước - 6% so với 5,7%. PwC.com cho rằng tiền chi tăng chủ yếu do các yếu tố sau:

- Thuốc men: Do các liệu pháp mới, đắt tiền được đưa vào thị trường.

- Các bệnh mạn tính tiếp tục hoành hành: Một cá nhân chỉ mắc 1 căn bệnh mạn tính có chi phí sử dụng lao động gần gấp 4 lần so với một cá nhân khỏe mạnh. Trong khi đó, bệnh tiểu đường và béo phì gia tăng thúc đẩy chi tiêu tăng lên.

- Nhân viên và gia đình của họ sẽ tận dụng cơ hội tiếp cận nhiều hơn với các dịch vụ sức khỏe tâm thần.

Nhìn chung, các quốc gia phải đối mặt với những thách thức của riêng mình nhưng chi phí chăm sóc sức khỏe và tỉ lệ mắc bệnh mạn tính ngày càng tăng là hiện tượng toàn cầu.

Người sử dụng lao động sẽ tiếp tục đối mặt với tương lai chi nhiều hơn cho bảo hiểm và mất năng suất của nhân viên, trừ phi các yếu tố liên quan được kiểm soát, theo aon.com.