Xử trí các chấn thương thường gặp khi chơi thể thao

Phương pháp RICE

Cụ thể, bác sĩ Anh hướng dẫn:

I - Ice (chườm lạnh): Nhiệt lạnh rất hữu ích trong việc kiểm soát tình trạng sưng, viêm cũng như giúp giảm đau rất nhiều. Cần chườm lạnh cách 2 - 3 giờ mỗi lần, mỗi lần chườm trong 15 - 30 phút và trong vòng 3 ngày đầu xảy ra chấn thương.

C - Compress (băng ép): Băng bó, ép chặt nhẹ vùng chấn thương bằng băng thun co giãn giúp hạn chế sưng. Chú ý cách quấn tròn chi hay quấn kiểu số 8 ở vùng khớp, cũng như lực quấn không quá chặt.

E - Elevate (kê cao chi): Kê phần chi bị thương cao hơn so với toàn bộ cơ thể có tác dụng trong việc giảm sưng, đau và viêm nhờ giúp hồi lưu tốt hơn của hệ tĩnh mạch.

Theo trang nghiên cứu nổi tiếng Researchgate.net, chấn thương gãy xương là ít gặp nhất khi chơi thể thao, chỉ chiếm 1,5%. Xương là loại mô cứng chắc trong cơ thể con người. Xương gãy do lực tác động mạnh từ bên ngoài. Hai môn thể thao có thể gặp tình trạng gãy xương nhiều nhất là bóng bầu dục và bóng đá . Trong đó, vị trí xương gãy thường là xương đòn, xương vùng cổ tay, bàn ngón tay đối với chi trên và xương vùng cổ chân, bàn ngón chân đối với chi dưới. Hiếm gặp hơn là gãy xương do mỏi, là loại vi chấn thương lặp đi lặp lại nhiều lần ở một xương như là gãy xương do mỏi ở bàn ngón chân út trong môn marathon (chạy cự ly dài).