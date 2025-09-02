Sức mạnh của tàu hộ vệ tên lửa tham gia diễu binh trên biển

Hiện nay, Việt Nam đang sở hữu 4 tàu hộ vệ tên lửa gồm: 011 - Đinh Tiên Hoàng, 012 - Lý Thái Tổ, 015 - Trần Hưng Đạo và tàu 016 - Quang Trung.

Tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo chỉ huy đội hình diễu binh trên biển ẢNH: QCHQ

Hơn 13 năm kể từ ngày chiếc tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 đầu tiên nhập biên chế Hải quân Việt Nam, đội tàu hộ vệ tên lửa đã tham gia các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, quan trọng, trong đó có nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng.

Choáng ngợp với màn diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 là tàu chiến đấu hiện đại, có sức tấn công lớn. Đây là tàu chiến đấu có thể hoạt động tác chiến độc lập hoặc hiệp đồng chiến đấu với các lực lượng khác, để tiêu diệt các mục tiêu trên không, trên biển.

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 có nhiệm vụ tìm kiếm tiêu diệt tàu ngầm, tàu mặt nước, phương tiện bay của đối phương. Ngoài ra các tàu này còn có khả năng thả thủy lôi, bảo vệ cho đoàn tàu vận tải và chi viện hỏa lực cho lực lượng đổ bộ.

Biên đội tàu hộ vệ tên lửa 011 - Đinh Tiên Hoàng, 012 - Lý Thái Tổ ẢNH: QCHQ

Tàu hộ vệ tên lửa 011 - Đinh Tiên Hoàng và 012 - Lý Thái Tổ được Nga đóng theo đơn đặt hàng của Việt Nam. Tàu có chiều dài 102,4 m, rộng 13,7 m, lượng giãn nước toàn phần khoảng 2.100 tấn, tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ, tầm hoạt động khoảng 5.000 hải lý, thời gian hoạt động liên tục trên biển 20 ngày đêm, có thể chịu được sóng gió cấp 10 - 12.

Trên tàu được trang bị hệ thống vũ khí tấn công như tên lửa chống tàu Uran-E (Kh35) có khả năng tiêu diệt các tàu mặt nước của đối phương từ xa ở cự ly đến 130 km; tổ hợp pháo hạm đa năng AK - 176 có tốc độ bắn 60-120 phát/phút và tổ hợp pháo AK - 630 tốc độ bắn từ 4.500 - 5.000 phát/phút có thể tiêu diệt các mục tiêu trên biển, ven bờ và trên không; tổ hợp pháo - tên lửa phòng không đa năng (Palma); ống phóng ngư lôi, boong tàu có bãi đáp cho trực thăng chống ngầm…

Tàu chỉ huy 015 Trần Hưng Đạo (ở giữa) duyệt đội hình diễu binh trên biển ẢNH: QCHQ

Trong khi đó, tàu 015 - Trần Hưng Đạo và tàu 016 - Quang Trung thuộc đơn đặt hàng thứ 2 của Việt Nam. Đây là phiên bản nâng cấp, bổ sung thêm hệ thống vũ khí chống ngầm mà 2 tàu đầu tiên chưa được trang bị (4 ống phóng ngư lôi 533 mm ở hai bên mạn tàu).

Việc bổ sung thêm ngư lôi giúp hoàn thiện năng lực tác chiến của tàu, đồng thời nâng cao năng lực tác chiến chống ngầm cho Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Trong những năm qua, đội tàu hộ vệ tên lửa đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ như: việc độc lập thử tên lửa chống hạm, tổ chức huấn luyện đường dài, huấn luyện cất, hạ cánh trực thăng K-28 trên tàu khi neo đậu và khi tàu đang hành trình, diễn tập bắn đạn thật...

Bên cạnh đó, đội tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 còn tham gia các sự kiện đối ngoại quốc phòng ở nhiều quốc gia tại nhiều vùng biển khác nhau như Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...