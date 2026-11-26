Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trước những thay đổi của cục diện thế giới, Việt Nam cần giữ vững độc lập, tự chủ và môi trường hòa bình cho phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì phiên họp thứ hai Hội đồng Quốc phòng và an ninh ẢNH: TTXVN

Trên cơ sở nhận định đúng những thay đổi của cục diện chiến lược, Việt Nam cần nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, củng cố quốc phòng, an ninh từ cơ sở; bảo vệ chủ quyền biển, đảo, xây dựng biên giới hòa bình; nâng cao hiệu quả tham gia và đóng góp tại các cơ chế đa phương.

Cùng với đó, cần xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân tinh gọn, mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; gắn thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân thành một khối thống nhất. Việc đầu tư cho quốc phòng, an ninh cần gắn với phát triển khoa học, công nghệ và năng lực phòng thủ dân sự.

Với trách nhiệm chủ nhà APEC 2027, Việt Nam có điều kiện cùng các nền kinh tế thành viên định hình chương trình hợp tác của diễn đàn. Các ưu tiên cần tập trung là nâng cao năng suất, thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực, tăng sức chống chịu của các nền kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thành công của Năm chủ nhà APEC 2027 là việc các thành viên tìm được lợi ích chung và có những sáng kiến tiếp tục được thực hiện sau hội nghị.

Về củng cố lòng tin của nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, sức mạnh để đất nước đứng vững trước mọi biến động bắt nguồn từ lòng tin của nhân dân. Lòng tin được bồi đắp từ cách chính quyền lắng nghe, giải quyết những kiến nghị chính đáng và nhận trách nhiệm khi có sai sót.

Theo đó, cần củng cố lòng tin từ chất lượng chính sách và trách nhiệm với nhân dân; tôn trọng các ý kiến góp ý, kiến nghị của công dân. Thanh niên là lực lượng xây dựng và bảo vệ đất nước, do đó, khi xây dựng chính sách về việc làm, dạy nghề cần lắng nghe ý kiến thanh niên.

Đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đặc biệt coi trọng khả năng giải quyết công việc ngay từ cơ sở. Người đứng đầu phải làm rõ thời hạn giải quyết và trực tiếp kiểm tra kết quả. Những nơi có cán bộ nhũng nhiễu, vụ lợi phải bị xử lý nghiêm.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần giám sát việc thực hiện các cam kết của chính quyền với người dân.

Tại phiên họp, các thành viên hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: nhận diện cục diện chiến lược mới, dự báo tác động đối với môi trường hòa bình, ổn định của Việt Nam; đánh giá hoạt động của các cơ chế hợp tác đa phương thời gian qua; dự báo những vấn đề đặt ra đối với quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Việt Nam và kiến nghị định hướng chính sách thời gian tới.