Chiều 25.11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy T.Ư, chủ trì buổi làm việc với Bộ Quốc phòng và các cơ quan T.Ư về chính sách phát triển lý luận đường lối quốc phòng Việt Nam và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị ẢNH: TTXVN

Phát biểu định hướng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đường lối quốc phòng, quân sự là hệ thống quan điểm, chủ trương, phương hướng và những vấn đề có tính nguyên tắc của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng, lực lượng vũ trang; chuẩn bị và tiến hành đấu tranh quốc phòng, quân sự, nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong từng thời kỳ cách mạng.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận quốc phòng, quân sự là yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây là cơ sở để bảo đảm đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng luôn phù hợp với những biến động của tình hình thế giới, khu vực và thực tiễn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định, thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, đan xen giữa thời cơ, thuận lợi và những khó khăn, thách thức lớn. Trong nước, việc triển khai các quyết sách chiến lược cũng đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có việc tiếp tục phát triển lý luận về đường lối quốc phòng và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Nhấn mạnh truyền thống dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước của dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định những kinh nghiệm quý báu về ý chí chiến đấu và nghệ thuật quân sự đặc sắc của Việt Nam được các thế hệ cha ông trao truyền, gìn giữ và phát triển, là tài sản vô giá trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước.

Việc bổ sung, phát triển lý luận về đường lối quốc phòng, quân sự, nghệ thuật quân sự và nghệ thuật chiến tranh nhân dân Việt Nam phải được tiến hành trên cơ sở kế thừa những giá trị đã có, đồng thời không ngừng sáng tạo để đáp ứng yêu cầu giải quyết những vấn đề mới từ thực tiễn.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, giá trị của phát triển lý luận không chỉ nằm ở việc bổ sung các khái niệm, luận điểm mới, mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực dự báo, chủ động phòng ngừa nguy cơ chiến tranh, xử lý hiệu quả các tình huống, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định lâu dài để phát triển đất nước.

Mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; trong đó, lực lượng vũ trang phải thực sự là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa vững chắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tại buổi làm việc, đại diện các ban, bộ, ngành và cơ quan T.Ư đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về việc bổ sung, phát triển lý luận quốc phòng, nghệ thuật quân sự và nghệ thuật chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.