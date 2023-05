Súng đạn đã giết bao nhiêu người ở Mỹ trong năm nay?

Vụ thảm sát hôm 6.5 ở một khu mua sắm của thành phố Allen (bang Texas, Mỹ) là vụ xả súng thứ 201 trong năm nay. Có đến 8 người chết và 7 người bị thương trong vụ này.

Bà Jean-Pierre cho biết: "Số liệu đáng tin cậy ước tính đã có hơn 14.000 người thiệt mạng trong năm nay do bạo lực súng đạn. Đó là cuộc khủng hoảng, cuộc khủng hoảng mà các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã chọn phớt lờ".

Thư ký báo chí Nhà Trắng kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua các biện pháp kiểm soát súng đạn, và quy trách nhiệm cho đảng Cộng hòa về làn sóng bạo lực mà bà nói đang "nuốt chửng" nước Mỹ.

Bà Jean-Pierre cho rằng Quốc hội Mỹ nên cấm những dòng vũ khí như loại súng bán tự động có băng đạn tháo rời; băng đạn có sức chứa lớn; tước bỏ quyền miễn trừ pháp lý vốn ngăn chặn việc truy cứu trách nhiệm trong các vụ xả súng có sử dụng sản phẩm của những nhà sản xuất cụ thể; yêu cầu cất giữ an toàn súng ống và đạn dược; và kích hoạt khâu kiểm tra toàn diện về nhân thân người sở hữu súng.

Tổng thống Joe Biden đã ban hành hơn 20 sắc lệnh hành pháp nhằm hạn chế việc bán và sử dụng các dòng vũ khí độ sát thương cao. Tuy nhiên, đến nay Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua bất kỳ dự luật nào về vấn đề này.

Dữ liệu về Bạo lực Súng ống 2023 cho thấy những vụ tự sát chiếm 57% trong tổng số 14.836 cái chết do súng đạn từ đầu năm đến nay. Có đến 66 trong số 155 cái chết do súng đạn mỗi ngày là do nạn nhân tự kết liễu đời mình.