Sưng đau bàn chân đột ngột: 3 dấu hiệu cảnh báo cơn gout cấp

Ngoài gout, các vấn đề khác như nhiễm trùng khớp do vi khuẩn, chấn thương và một số bệnh viêm khớp cũng gây đau khớp. Do đó, nhận biết các dấu hiệu điển hình của cơn gout cấp giúp người bệnh nhận biết và xử lý đúng cách, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Khớp ngón chân thường là vị trí xuất hiện cơn đau gout cấp ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo cơn đau khớp rất có thể là đau gout cấp:

Đau khớp đột ngột, dữ dội

Một trong những dấu hiệu điển hình của cơn gout cấp là đau khớp đột ngột và dữ dội. Người bệnh đi ngủ với cảm giác bình thường nhưng thức giấc giữa đêm vì đau nhức ở bàn chân hoặc ngón chân cái. Cơn đau thường tăng nhanh trong vài giờ đầu, khiến việc đứng lên hoặc đi lại trở nên khó khăn.

Nguyên nhân là các tinh thể urat hình thành từ a xít uric tích tụ trong khớp, kích hoạt phản ứng viêm. Hệ miễn dịch phản ứng với những tinh thể này, khiến khớp đau, sưng. Vì vậy, cơn gout cấp có khả năng xuất hiện ngay cả khi người bệnh không bị va đập hay chấn thương.

Khớp sưng rõ rệt, vùng da nóng và đỏ

Bên cạnh đau dữ dội, sưng nóng và đỏ tại khớp cũng là những dấu hiệu thường gặp của cơn gout cấp. Vùng khớp bị ảnh hưởng sưng lên nhanh chóng, khiến ngón chân hoặc bàn chân trông khác biệt so với bên còn lại. Khi chạm vào, người bệnh cảm thấy vùng da nóng hơn bình thường.

Tình trạng sưng nóng và đỏ xuất phát từ phản ứng viêm. Khi các tinh thể urat kích hoạt hệ miễn dịch, làm tăng lưu lượng máu đến vùng tổn thương và khiến dịch tích tụ quanh khớp. Điều này khiến khớp sưng, căng tức và đau hơn.

Khớp đau dữ dội khi chạm nhẹ, cử động

Một dấu hiệu đáng chú ý khác của cơn gout cấp là khớp trở nên cực kỳ nhạy cảm. Ngay cả những tác động nhẹ như chạm tay vào ngón chân, đi tất hoặc để chăn mền chạm lên bàn chân cũng gây đau.

Nguyên nhân là phản ứng viêm làm các đầu mút thần kinh cảm nhận đau nhạy cảm hơn. Vì vậy, những tác động vốn không gây đau hoặc chỉ gây khó chịu nhẹ sẽ thành rất đau đớn khi khớp đang bị viêm.

Người bệnh cũng có thể cảm thấy đau khi gập ngón chân, xoay cổ chân hoặc đặt trọng lượng cơ thể lên bàn chân, bác sĩ Jasvinder Singh, chuyên gia thấp khớp tại Đại học Alabama tại Birmingham (Mỹ).

Người bệnh nên làm gì khi nghi ngờ cơn gout cấp?

Khi bàn chân đột ngột sưng đau, người bệnh nên đi khám sớm để xác định nguyên nhân, đặc biệt nếu chưa từng được chẩn đoán gout. Nếu đã mắc bệnh, hãy uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, theo Healthline.