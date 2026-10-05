Người bị gout có nên ăn ức gà thay thế hoàn toàn thịt lợn, bò?

Một số người bị gout, người có chỉ số axít uric tăng cao đã tránh xa thịt đỏ, cắt giảm thịt lợn và ăn thịt gà trắng thay thế, vì cho rằng, ăn thịt gà trắng (ức gà) thì sẽ tránh tăng axít uric.

Tuy nhiên, bác sĩ Phạm Thị Thanh Huyền, Khoa Khám tư vấn dinh dưỡng người lớn (Viện Dinh dưỡng), cho biết người có chỉ số axít uric máu cao, bị gout không cần thay hoàn toàn thịt lợn, bò bằng ức gà. Ức gà bỏ da cung cấp đạm và ít chất béo bão hòa, nhưng vẫn chứa purin, là chất khi chuyển hóa tạo thành a xít uric. Vì vậy, ăn nhiều ức gà vẫn có thể làm tăng lượng purin nạp vào.

Khi bị axít uric cao hay bệnh gout, cần dinh dưỡng hợp lý, tuân thủ điều trị. Chỉ ăn gà trắng không giúp kiểm soát bệnh hiệu quả. ẢNH: NGUYÊN HÀ

Do đó, bác sĩ Huyền lưu ý, khi bị axít uric cao hay bệnh gout, điều quan trọng trong chế độ dinh dưỡng là cần có một chế độ ăn cân bằng, khoa học kết hợp với hoạt động thể lực phù hợp.

Có thể ăn ức gà với lượng vừa phải, xen kẽ trứng, sữa ít béo không đường, đậu phụ và các loại đậu; thịt lợn nạc, thịt bò vẫn có thể dùng với khẩu phần nhỏ, hạn chế tần suất.

Đồng thời, đảm bảo đủ rau xanh, uống đủ nước, hạn chế ăn nội tạng, rượu bia, nước ngọt. Phương pháp chế biến cũng rất quan trọng, nên ưu tiên luộc, hấp hoặc nướng ít dầu. Bên cạnh đó, cũng nên kiểm soát cân nặng nếu bị thừa cân, béo phì.

Chế độ ăn chỉ hỗ trợ kiểm soát gout, không thay thế thuốc khi có chỉ định. Do đó, cần theo dõi chỉ số axít uric và tuân thủ điều trị; nếu kèm bệnh thận, lượng đạm cần được điều chỉnh riêng.

Về dinh dưỡng ở người bệnh gout, cử nhân dinh dưỡng Trần Thị Hiền (Bệnh viện Bạch Mai), lưu ý thêm, người bệnh gout nên sử dụng thực phẩm có hàm lượng purin thấp, nhóm ít purin (0 - 15 mg) trong 100 gram thực phẩm như: ngũ cốc, bơ, dầu mỡ, trứng, phomat, rau xanh, quả chín, các loại hạt.

Hạn chế sử dụng thực phẩm có hàm lượng purin trung bình và không nên sử dụng thực phẩm có hàm lượng purin cao, hàm lượng purin nhiều (trên 150 mg trong 100 gram thực phẩm) như: nội tạng (óc, lòng, gan, bầu dục, tim…), cá trích, cá hồi, cá cơm, tôm hùm, tôm càng, chân giò.

Dinh dưỡng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa biến chứng của bệnh gout. Chế độ ăn uống hợp lý, kết hợp với lối sống lành mạnh và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ giúp người bệnh kiểm soát tốt nồng độ axít uric trong máu, hạn chế các cơn gút cấp tái phát.