Sưng mắt cá chân vào buổi tối cảnh báo bệnh gì?

Tuy nhiên, nếu sưng mắt cá chân kéo dài và không rõ nguyên nhân, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh thận ở giai đoạn sớm, theo tờ Hindustan Times.

Ông Bhoopat Singh Bhati, bác sĩ tiết niệu và nam khoa tại Bệnh viện Manipal, Pune (Ấn Độ), cho biết suy giảm chức năng thận thường không gây triệu chứng rõ rệt trong giai đoạn đầu.

Vì vậy, tình trạng sưng mắt cá chân kéo dài không nên bị xem nhẹ. Nếu không được phát hiện kịp thời, bệnh thận có thể tiếp tục tiến triển và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nếu sưng mắt cá chân kéo dài và không rõ nguyên nhân, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh thận ở giai đoạn sớm Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Vì sao bệnh thận gây sưng mắt cá chân?

Ông Bhati cho biết thận có nhiệm vụ duy trì lượng dịch phù hợp trong cơ thể, đồng thời lọc chất thải và đào thải lượng dịch dư thừa.

Khi thận hoạt động kém, lượng dịch dư không được loại bỏ hết sẽ tích tụ trong cơ thể và gây sưng. Tình trạng này thường dễ nhận thấy hơn vào buổi tối sau khi ngồi hoặc đứng trong thời gian dài.

Theo chuyên gia, nếu mắt cá chân vẫn sưng dù không có nguyên nhân rõ ràng, người bệnh nên đi khám để được đánh giá. Việc chậm phát hiện nguyên nhân có thể khiến bệnh thận nặng hơn theo thời gian.

Chẩn đoán và điều trị ra sao?

Ông Bhati cho biết bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu để đánh giá chức năng thận và xét nghiệm nước tiểu nhằm phát hiện máu hoặc protein. Trong trường hợp cần thiết, người bệnh sẽ được siêu âm để kiểm tra thêm.

Trước khi điều trị, bác sĩ cần xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh. Loại bệnh thận và mức độ nghiêm trọng sẽ quyết định phương pháp điều trị phù hợp.

Ngoài ra, các bệnh đang mắc như tiểu đường hoặc tăng huyết áp cũng cần được xem xét khi xây dựng kế hoạch điều trị.

Tùy tình trạng của từng người bệnh, bác sĩ có thể kê thuốc để kiểm soát huyết áp, giảm ứ dịch và bảo vệ chức năng thận.

Bên cạnh đó, người bệnh cũng cần điều chỉnh chế độ ăn và kiểm soát tốt các vấn đề sức khỏe đang mắc để hỗ trợ quá trình điều trị.