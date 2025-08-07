Suni Hạ Linh nói về thông tin ‘hát miễn phí ở hội chợ tại Trung Quốc’

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh SUNI (Suni Hạ Linh) cùng 2 vũ công đang biểu diễn tại một sân khấu ở Trung Quốc. Đáng chú ý, chủ tài khoản này còn cho biết giọng ca 9X “tự xin lên hát hội chợ miễn phí”. Đồng thời, bài đăng còn cho rằng SUNI bị MC gọi là “du khách nước ngoài có ca khúc riêng”.

SUNI trình diễn tại một sự kiện ở Trung Quốc hồi đầu tháng 8 ẢNH: NVCC

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bất ngờ với hình ảnh hiện tại của SUNI khi cô xuất hiện với kiểu tóc ngắn cùng phong cách ăn mặc khác với vẻ đẹp “nàng thơ” trước đây. Một số cư dân mạng còn nhắc lại ồn ào cũ của nữ ca sĩ Không sao mà em đây rồi.

SUNI lên tiếng về đoạn clip gây xôn xao

Trao đổi với chúng tôi, người đại diện cho biết SUNI nhận được lời mời chính thức tham gia biểu diễn tại Trung Quốc, không như một số tin tức lan truyền trên mạng xã hội. Phía giọng ca 9X khẳng định thêm, sự góp mặt của SUNI đã được ban tổ chức công bố công khai, thông qua poster chính thức, video giới thiệu nghệ sĩ trước buổi diễn, cùng nhiều nội dung truyền thông khác.

“Tuy nhiên, một số bài viết trên mạng hiện đang gây hiểu nhầm rằng SUNI không được mời chính thức, hoặc thậm chí cho rằng nghệ sĩ tự đăng ký tham gia chương trình, điều này là không đúng sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ cũng như uy tín của chương trình”, người đại diện phản hồi.

Phía SUNI khẳng định cô tham gia sự kiện dựa trên lời mời từ ban tổ chức ẢNH: NVCC

Trước đó, SUNI tổ chức buổi listening party cùng fan tại TP.HCM vào ngày 2.8, trước khi bay sang Trung Quốc tổng duyệt chương trình vào sáng 3.8 và biểu diễn vào chiều tối cùng ngày. Cũng theo người đại diện, giọng ca 9X đã thể hiện một số bài hát do chính mình sáng tác, nằm trong album dự kiến phát hành vào ngày 7.8.

Khi chúng tôi hỏi về phản ứng của SUNI trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, người đại diện cho biết: “SUNI đã có kinh nghiệm từ đợt tấn công trên mạng đúng một năm trước đó. Tuy có bị ảnh hưởng về tâm lý nhưng tự vượt qua bằng suy nghĩ: bất cứ sự quan tâm nào, kể cả tiêu cực hay tích cực đều là sự quan tâm. SUNI cảm ơn và đón nhận tất cả để tiếp tục tập trung chuẩn bị phát hành âm nhạc mới của mình”.

Trước đó, hồi tháng 7.2024, SUNI từng vướng ồn ào khi chia sẻ ảnh chụp "bảng theo dõi tiến độ dự án album" của mình vào thời điểm không phù hợp. Vụ việc khiến nữ ca sĩ nhận nhiều chỉ trích, phải lên tiếng xin lỗi. Giọng ca 9X cho biết sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai, đồng thời biết ơn vì những bài học và trải nghiệm giúp mình trưởng thành hơn.

SUNI tên thật là Ngô Đặng Thu Giang, sinh năm 1990. Bắt đầu được chú ý nhờ một cuộc thi, sau đó giọng ca 9X trình làng nhiều ca khúc như: Em đã biết, Cảm nắng, Đi tìm người yêu, Không sao mà em đây rồi… Năm 2024, cô tham gia Đạp gió 2024 nhưng không có tên trong đội hình chiến thắng.



