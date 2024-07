‘Súp Cháo Sá Sùng & Yến’: Hòa quyện đất trời - tuyệt vời sức khỏe

Sản phẩm mới Súp Cháo Sá Sùng & Yến YenViet, được ra mắt vào tháng 7.2024

Sá sùng là một trong những đặc sản có ở nhiều vùng biển của Việt Nam. Từ ngàn xưa, sá sùng được các vị đầu bếp trứ danh trân quý, kỳ công chế biến nhiều món ăn bổ dưỡng cho vua chúa và tầng lớp quý tộc, và được mệnh danh là đặc sản tiến vua thời xa xưa. Theo đông y và tây y, sá sùng có đến 17 nguyên tố khoáng vi lượng cùng 18 acid amin tự nhiên thiết yếu cho cơ thể giúp bồi bổ sức khỏe, đặc biệt hỗ trợ các chứng loãng xương, chống tăng huyết áp, giảm các triệu chứng ho đêm, ho có đờm, hen suyễn, tiểu đêm, tăng cường sinh lực.

Yến Vệt - là công ty hàng đầu trên thị trường tổ yến cao cấp và các chế phẩm từ tổ yến. Trong đó, Cháo Yến là một trong những sản phẩm chủ lực được nghiên cứu và phát triển từ năm 2013. Đến nay Cháo yến YenViet vẫn luôn được người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn và sử dụng. Từ nền tảng và định hướng đó vào tháng 7.2024, Yến Việt cho ra mắt dòng sản phẩm mang thương hiệu YenViet Premium, Súp Cháo Sá Sùng & Yến - một bước đột phá mới bổ dưỡng hơn, cao cấp hơn và đặc biệt rất tốt cho người trung niên, cao tuổi.

Tại Yến Việt, chúng tôi trân quý những giá trị dinh dưỡng do thiên nhiên ban tặng để tạo ra món ăn ngon, bổ dưỡng và an toàn cho người tiêu dùng. Từ việc chọn lựa những hạt gạo đạt chuẩn xuất khẩu để làm phôi cháo thơm ngon, đến việc kiểm soát đầu vào nghiêm ngặt làm sạch sá sùng, tổ yến, rau củ,… có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, Yến Việt cũng ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa Nhật Bản giúp các nguyên liệu được giữ trọn vẹn hương vị cùng giá trị dinh dưỡng như ban đầu. Súp Cháo Sá Sùng & Yến là một trong những sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người trung niên, cao tuổi. Được bổ sung vitamin K2, D3, canxi, tốt cho tim mạch và xương khớp, bổ phẩm với dinh dưỡng vượt trội và cao cấp giúp bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt sản phẩm không có bột ngọt và chất bảo quản rất an toàn cho người tiêu dùng.