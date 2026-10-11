Sụt lún trên đèo Đại Ninh lan rộng, đe dọa an toàn giao thông quốc lộ 28B

Sáng 11.10, tại đầu cầu cạn số 4, đoạn Km 46 quốc lộ 28B qua xã Phan Sơn (Lâm Đồng), mặt đường xuất hiện điểm sụt lún khá nghiêm trọng, kéo dài gần nửa mặt đường. Mép đường giáp mái taluy xuất hiện những vết nứt toác, khe hở lớn; trên mái taluy cũng có nhiều vết nứt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt tiếp diễn.

Khu vực hư hỏng nằm trong khoảng vị trí từ Km46+080 đến Km46+180. Trong đó, đoạn mặt đường bị ảnh hưởng kéo dài khoảng hơn 50 m, nhiều vết nứt ăn sâu, nền đường có dấu hiệu sụt lún.

Một vị trí sụt lún tại Km 46 trên đèo Đại Ninh thuộc quốc lộ 28B được cảnh báo ẢNH: T.D

Tại hiện trường, đơn vị quản lý tuyến đã giăng dây, đặt biển cảnh báo và bố trí vật dụng phân luồng. Các phương tiện lưu thông qua khu vực phải chuyển hướng sang phần đường ngược lại để tránh vị trí sụt lún, bảo đảm an toàn.

Anh Nguyễn Đức Tài, tài xế chạy tuyến ô tô khách Đà Lạt - Phan Thiết, cho biết trước đây mặt đường tại vị trí này đã xuất hiện các vết nứt. Tuy nhiên, những ngày gần đây, tình trạng sụt lún trở nên nghiêm trọng hơn, khiến việc lưu thông qua đèo tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Các vị trí nứt, sụt lan rộng trên đỉnh đèo Đại Ninh được cắm biển cảnh báo ẢNH: T.D

Trao đổi với Thanh Niên trưa 11.10, ông Nguyễn Thanh Sang, Giám đốc điều hành gói thầu XD02 thuộc Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung, cho biết đơn vị đang mời Cục Đường bộ Việt Nam cùng đơn vị tư vấn thiết kế đến khảo sát hiện trường, đánh giá mức độ hư hỏng và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Theo ông Sang, một số vị trí trên tuyến bị hư hỏng do mưa lớn kéo dài gây xói lở, sạt trượt nền đường, kéo theo hư hỏng kết cấu bê tông mặt đường.

Trước đó, ngày 8.10, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Đức Minh Tiến ký văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung khẩn trương khắc phục các vị trí hư hỏng trên dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B.

Qua kiểm tra hiện trường, Sở Xây dựng xác định có 3 vị trí hư hỏng trên tuyến. Trong đó, đoạn Km46 xuất hiện các vết nứt dọc ở mép đường nhựa và trên mặt đường, chính là khu vực đang ghi nhận tình trạng sụt lún lan rộng.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có công văn đề nghị Ban Quản lý dự án đường bộ miền Trung khẩn trương khắc phục các vị trí nứt sụt trên quốc lộ 28B ẢNH: D.L

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng, khả năng chịu lực của kết cấu đường và tổ chức khắc phục, bảo đảm an toàn giao thông.

Quốc lộ 28B kết nối Mũi Né với Đà Lạt, được nâng cấp, mở rộng vừa cơ bản hoàn thành, giúp xe cộ lưu thông giữa vùng biển và Tây nguyên thuận lợi hơn. Tuy nhiên, việc sụt lún, nứt các vị trí trên tuyến đoạn qua đèo Đại Ninh hiện tiềm ẩn mất an toàn giao thông, cần có giải pháp khắc phục để đảm bảo an toàn lưu thông cho người dân.