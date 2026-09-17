Lâm Đồng phê bình Chủ tịch xã Phan Sơn để tái lấn chiếm hành lang quốc lộ 28B

Ngày 17.9, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải vừa ký văn bản yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, xây dựng công trình không phép, đấu nối trái phép trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ dọc quốc lộ 28B.

Quốc lộ 28B qua xã Phan Sơn có địa hình hiểm trở, vì vậy các vi phạm hành lang an toàn đường bộ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông ẢNH: H.LINH

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng phê bình Chủ tịch UBND xã Phan Sơn vì chưa thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; không kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng người dân lấn chiếm, tái lấn chiếm, san lấp mặt bằng và xây dựng công trình trái phép trên tuyến quốc lộ 28B.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu chủ tịch UBND các xã Ninh Gia, Tà Hine, Phan Sơn, Sông Lũy và Lương Sơn tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo trước đó của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 14016 ngày 20.8.2026 về bảo vệ hành lang an toàn quốc lộ 28B.

Các địa phương phải tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về bảo đảm hành lang an toàn đường bộ, không để xảy ra tái vi phạm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu vận động các chủ cơ sở kinh doanh hàng quán, điểm dừng nghỉ ký cam kết không vi phạm, tái vi phạm hành lang an toàn đường bộ và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông cho phương tiện ra, vào cơ sở. Trường hợp để xảy ra mất trật tự an toàn giao thông hoặc dẫn đến tai nạn, chủ cơ sở phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Các chủ quán nước, cơ sở kinh doanh ven quốc lộ 28B phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông cho phương tiện ra, vào cơ sở ẢNH: H.LINH

Hoàn thành xử lý vi phạm trong tháng 9

Đối với các trường hợp còn vi phạm, chưa chấp hành và những trường hợp phát sinh qua kiểm tra thực tế ngày 7.9 của tổ công tác liên ngành, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các địa phương tiếp tục vận động, yêu cầu tự giác khắc phục, tháo dỡ công trình vi phạm.

Nếu không chấp hành, các địa phương phải kiên quyết xử lý; đồng thời xây dựng kế hoạch và tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định, hoàn thành trong tháng 9.2026.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các địa phương phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Xây dựng để được chỉ đạo giải quyết.

Riêng UBND xã Phan Sơn được yêu cầu có văn bản đề nghị Nhà máy thủy điện Bắc Bình phối hợp tháo dỡ công trình vi phạm của 9 hộ dân lấn chiếm đất thuộc khu vực lòng hồ thủy điện, hoàn thành trong tháng 9.2026.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải giao Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với 5 địa phương trong quá trình cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm đất hành lang dọc quốc lộ 28B.

Sở Xây dựng được giao chỉ đạo tổ công tác liên ngành tiếp tục kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, xây dựng công trình không phép và đấu nối trái phép trên tuyến đường này.

Sở Xây dựng đồng thời phải tổng hợp kết quả kiểm tra, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan, bảo đảm hoàn thành việc xử lý tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường bộ dọc quốc lộ 28B.

Quốc lộ 28B là trục giao thông kết nối khu vực Phan Thiết - Mũi Né với Đức Trọng - Đà Lạt, vừa được nâng cấp, mở rộng. Qua kiểm tra, Tổ công tác của Sở Xây dựng phát hiện nhiều điểm bị lấn chiếm hành lang, san lấp trái phép để làm hàng quán, điểm check-in trái phép, gây mất an toàn giao thông.



