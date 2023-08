Suýt chết vì hóc xương cá, bị xương đâm vào tận tim

Nhân vật trong câu chuyện kỳ lạ này là một người đàn ông 51 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Trong bữa ăn, ông có ăn cá và bị hóc xương. Mọi chuyện sau đó trôi qua mà ông không bận tâm gì, theo tờ The Sun (Anh).

Do hóc xương cá, người đàn ông Trung Quốc bị xương vào tim gây nhiễm trùng suýt chết

Tuy nhiên, ông nhanh chóng cảm thấy không khỏe. Các triệu chứng viêm như mệt mỏi, sốt sớm xuất hiện. Sau 2 tuần, những triệu chứng khó chịu này không hết nên ông đã đến bệnh viện kiểm tra.

Nơi tiếp nhận ông là Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Tây Nam ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Kết quả xét nghiệm máu cho thấy ông bị dương tính với vi khuẩn tụ cầu vàng.

Vi khuẩn tụ cầu vàng có tên khoa học là Staphylococcus aureus. Chúng là tác nhân gây nhiễm trùng rất phổ biến. Ở người khỏe mạnh, vi khuẩn sống vô hại trên da, xuất hiện nhiều ở mũi, nách và mông. Tuy nhiên, khi da bị vết cắt, chúng có thể xâm nhập vào máu và gây nhiễm trùng. Với những người có hệ miễn dịch yếu, vi khuẩn tụ cầu vàng có thể gây viêm phổi, nhiễm trùng van tim và xương.

Trong trường hợp người đàn ông, dù được xác định là nhiễm tụ cầu vàng nhưng các bác sĩ không thể tìm ra nhiễm trùng xuất phát từ vị trí nào trong cơ thể bệnh nhân. Cuối cùng, họ yêu cầu kiểm tra tim bệnh nhân và phát hiện hiện dị vật .

Dị vật này thì ra là một chiếc xương cá dài 2,5 cm trong tĩnh mạch phổi. Không biết bằng cách nào mà chiếc xương đã đâm vào cả tĩnh mạch phổi và tim, dẫn đến nhiễm trùng. Các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật tim khẩn cấp để lấy chiếc xương ra ngoài.

Ca phẫu thuật thành công và sức khỏe người đàn ông đã ổn định. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng kê kháng sinh để tiêu diệt hoàn toàn nhiễm trùng.

Nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng phổ biến và hầu hết sẽ tự khỏi mà không cần dùng kháng sinh. Ca bệnh này sở dĩ phức tạp là vì các bác sĩ phải xác định vị trí nhiễm trùng và lấy chiếc xương ra ngoài. Nếu không, nhiễm trùng sẽ tái phát, kéo dài và có thể khiến ông gặp biến chứng nặng, chẳng hạn hội chứng sốc nhiễm độc.

Hội chứng sốc nhiễm độc xảy ra do tích tụ chất độc của vi khuẩn tụ cầu vàng trong cơ thể. Người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, sốt cao, phát ban đỏ trên da, tụt huyết áp và tổn hại nhiều cơ quan nội tạng. Nếu không can thiệp kịp thời thì bệnh nhân sẽ tử vong, theo The Sun.