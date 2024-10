Suýt mất 55 triệu đồng vì bị lừa cài đặt định danh điện tử

Ngày 15.10, thông tin từ Công an H.Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, lực lượng công an vừa ngăn chặn một vụ lừa đảo bằng hình thức giả danh công an đề nghị cài đặt tài khoản định danh điện tử qua điện thoại.

Trước đó, Công an xã Diễn Hùng (H.Diễn Châu) nhận được tin báo của ông T.Q.C (53 tuổi) về việc ông này bị một người gọi điện đến tự xưng là Dũng, cán bộ công an, thông báo ông chưa cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đề nghị cài đặt để thực hiện các giao dịch liên quan đến ngân hàng, nếu không tài khoản ngân hàng sẽ bị khóa.

Công an xã Diễn Hùng hướng dẫn ông C. thực hiện các thủ tục để lấy lại số tiền bị chiếm đoạt

ẢNH: CÔNG AN H.DIỄN CHÂU CUNG CẤP



Do ông C. chỉ mới cài đặt định danh điện tử mức độ 1 nên hoàn toàn tin tưởng vào người gọi điện. Lo lắng tài khoản ngân hàng (đang có khoản tiết kiệm cho con đi học - phóng viên) sẽ bị khóa, nên ông C. đã nhờ người đàn ông tự xưng là cán bộ công an nêu trên hướng dẫn cài đặt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Người này sau đó yêu cầu ông C. cung cấp các thông tin như: mã số định danh, ngày tháng năm sinh, số tài khoản ngân hàng, mã OTP... để giúp ông C. cài đặt định danh điện tử mức độ 2.

Sau khi cung cấp các thông tin cho đối tượng gọi điện, ông C. phát hiện 55 triệu đồng trong tài khoản của mình biến mất nên đến công an xã trình báo sự việc.

Công an xã Diễn Hùng đã hướng dẫn ông C. phối hợp với ngân hàng ngăn chặn giao dịch. Nhờ trình báo sớm nên ngân hàng đã kịp thời can thiệp, giữ lại được số tiền của ông C. trước khi bị kẻ gian rút.

Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi có người tự xưng là cán bộ của các cơ quan chức năng (công an, tòa án, viện kiểm sát…) gọi điện thoại thông báo vụ việc liên quan đến bản thân và đề nghị cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền thanh toán chi phí… Khi nghi ngờ có người gọi điện lừa đảo cần trình báo ngay với cơ quan công để được hướng dẫn phòng ngừa kẻ xấu.