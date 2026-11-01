Suzuki Satria F150 tại Việt Nam có nguy cơ rò rỉ nhiên liệu, triệu hồi 120 xe

Sau thị trường Indonesia, mới đây đến lượt Suzuki Việt Nam thông báo chương trình triệu hồi liên quan đến dòng xe côn tay thể thao Suzuki Satria F150. Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (thuộc Bộ Công Thương), đơn vị này vừa tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH Việt Nam Suzuki (Suzuki Việt Nam) về chương trình triệu hồi 120 chiếc Suzuki Satria F150.

Trong số 120 xe Suzuki Satria F150 thuộc diện triệu hồi tại Việt Nam lần này, theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, có 119 chiếc đã giao đến tay khách hàng, chiếc còn lại hiện đang ở trong kho đại lý. Các xe bị ảnh hưởng được sản xuất tại nhà máy ở Indonesia trong khoảng thời gian từ 16.6.2025 đến 11.7.2025.

Trong số 120 xe Suzuki Satria F150 thuộc diện triệu hồi tại Việt Nam lần này, theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, có 119 chiếc đã giao đến tay người dùng ẢNH: BÁ HÙNG

Trước đó, qua kiểm tra Suzuki xác định nguyên nhân do một mối hàn ở khung xe có thể tiếp xúc vào bình xăng và dẫn tới cọ xát trong quá trình sử dụng, dẫn đến rò rỉ nhiên liệu, ảnh hưởng đến sự an toàn và tài sản của người sử dụng xe.

Vào trung tuần tháng 10.2026 hơn 9.000 chiếc Suzuki Satria F150 tại Indonesia cũng gặp vấn đề tương tự khiến PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) - Đơn vị sản xuất, phân phối xe Suzuki Satria tại Indonesia triển khai chương trình triệu hồi.

Theo thông báo từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, để khắc phục tình trạng này, các xe trong diện ảnh hưởng sẽ được mài mối hàn trên khung xe và lắp bộ tấm bình xăng phía sau (gồm 2 tấm và 2 bu lông), hoặc thay bình xăng trong trường hợp cần thiết.

Thời gian sửa chữa mỗi xe dự kiến kéo dài khoảng 1 giờ - 1 giờ 10 phút ẢNH: BÁ HÙNG

Cụ thể, với các xe có bình xăng không bong sơn, phương án khắc phục được hãng đưa ra là mài phẳng mối hàn trên ống cầu khung, sơn dặm phần khung bị lộ, lắp tấm đệm giữa bình xăng và khung, thay bu-lông mới. Với bình xăng bị bong sơn nhưng không rò rỉ nhiên liệu thì xe sẽ được bổ sung công đoạn sơn dặm bình xăng. Trong trường hợp bình xăng bị bong sơn và rò rỉ nhiên liệu, xe máy trong diện ảnh hưởng sẽ được thay bình xăng mới cùng gioăng bơm xăng và đệm bình xăng, sau đó thực hiện các công việc khác.

Đợt triệu hồi này bắt đầu từ ngày 26.10.2026 đến 25.10.2027, những người sở hữu xe Suzuki Satria F150 trong diện ảnh hưởng có thể mang phương tiện đến đại lý Suzuki tại Việt Nam để được khắc phục lỗi miễn phí. Thời gian sửa chữa mỗi xe dự kiến kéo dài khoảng 1 giờ - 1giờ 10 phút.