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    Triệu hồi hơn 9.000 chiếc Suzuki Satria F150 để cập nhật chất lượng xe

    Hoàng Cường
    Hoàng Cường
    Hơn 9.000 xe Suzuki Satria F150 đời mới nhất thuộc các phiên bản Satria Pro và Satria F150 tại Indonesia vừa được hãng xe Nhật Bản thông báo triệu hồi cập nhật chất lượng xe do vấn đề ở khe hở giữa khung xe và bình nhiên liệu.

    Suzuki mới đây thông báo triển khai chiến dịch triệu hồi cập nhật chất lượng sản phẩm đối với mẫu xe côn tay bán chạy nhất của hãng tại thị trường Đông Nam Á - Suzuki Satria F150.

    Theo thông tin PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) - Đơn vị sản xuất, phân phối Suzuki Satria tại Indonesia công bố, đợt triệu hồi này có số lượng xe ảnh hưởng lên đến 9.024 chiếc, sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 12.6.2025 - 23.6.2026 và đã được bán ra thị trường. Trong thông báo mới nhất vừa đưa ra, SIS nêu rõ: "PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) mời các chủ sở hữu xe máy đáp ứng các tiêu chí tham gia kiểm tra tại các xưởng ủy quyền của Suzuki tại Indonesia".

    Hơn 9.000 xe Suzuki Satria F150 được triệu hồi để cập nhật chất lượng sản phẩm - Ảnh 1.

    Đợt triệu hồi này có số lượng xe ảnh hưởng lên đến 9.024 chiếc Satria Pro và Satria F150, sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 12.6.2025 - 23.6.2026

    Ảnh: BÁ HÙNG

    Đợt triệu hồi này được triển khai để kiểm tra, đảm bảo khe hở giữa khung xe và bình nhiên liệu đáp ứng các tiêu chuẩn do công ty đề ra. Ông Hariadi, Trưởng bộ phận dịch vụ hậu mãi của PT SIS, cho biết việc kiểm tra là một bước chủ động mà công ty thực hiện để duy trì chất lượng sản phẩm.

    "Chúng tôi thông báo cho người tiêu dùng rằng cần phải kiểm tra khung xe và bình xăng của Satria Pro và Satria F150 để đảm bảo chúng đáp ứng các tiêu chuẩn. Chúng tôi đang triển khai chương trình cập nhật chất lượng sản phẩm để đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng", ông Hariadi cho biết thêm.

    Việc kiểm tra và sửa chữa các bộ phận không đạt tiêu chuẩn sẽ được thực hiện miễn phí cho khách hàng. Thời gian sửa chữa mỗi xe ước tính khoảng 1 giờ. Theo PT Suzuki Indomobil Sales, trong chương trình này, các kỹ thuật viên của xưởng ủy quyền Suzuki sẽ kiểm tra khung xe và bình xăng, đặc biệt là đảm bảo khe hở giữa hai bộ phận đáp ứng các tiêu chuẩn.

    Hơn 9.000 xe Suzuki Satria F150 được triệu hồi để cập nhật chất lượng sản phẩm - Ảnh 2.

    Việc kiểm tra và sửa chữa các bộ phận không đạt tiêu chuẩn sẽ được thực hiện miễn phí cho khách hàng

    Ảnh: BÁ HÙNG

    Nếu phát hiện sai sót về chất lượng, Suzuki sẽ xử lý vấn đề theo quy trình kỹ thuật. Tuy nhiên, công ty không quy định rằng tất cả các sản phẩm được liệt kê đều cần thay thế linh kiện. Quyết định xử lý dựa trên kết quả kiểm tra của kỹ thuật viên.

    Các chủ sở hữu Suzuki Satria F150 nằm trong danh sách triệu hồi được khuyến cáo nên đến ngay một cửa hàng sửa chữa được ủy quyền gần nhất để kiểm tra tình trạng xe. Suzuki cũng chưa giải thích cụ thể những tác động kỹ thuật có thể xảy ra nếu việc kiểm tra hoặc xử lý không được thực hiện ngay lập tức.

    Tuy nhiên, việc kiểm tra nhằm đảm bảo khung xe và bình xăng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, do đó việc trì hoãn kiểm tra đồng nghĩa với việc người tiêu dùng không được đảm bảo về tình trạng của hai bộ phận này.

    Suzuki Satria F150 được sản xuất, phân phối tại Indonesia. Ngoài ra, mẫu xe này còn được Suzuki xuất khẩu, phân phối tại Việt Nam từ tháng 7.2026. Dù vậy, phía Suzuki Việt Nam chưa có thông báo chính thức về việc triệu hồi mẫu xe này.

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