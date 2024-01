Những bộ phim hoạt hình như Suzume, The Peasants và The Boy and the Heron đều được ca ngợi vì kể những câu chuyện hấp dẫn, thu hút cả khán giả lớn tuổi, thậm chí trở thành những bộ phim ăn khách.

Cảnh trong phim Suzume IMDb

Suzume của đạo diễn Makoto Shinkai kiếm được hơn 300 triệu USD từ phòng vé quốc tế. The Peasants do DK Welchman và Hugh Welchman chỉ đạo, kể câu chuyện về một phụ nữ trẻ và những lựa chọn gây tranh cãi của cô ấy, dựa trên một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Ba Lan được nhiều người yêu thích. Bộ phim trở thành bom tấn ở Ba Lan và hiện đang thu hút sự chú ý của quốc tế. The Boy and the Heron của Hayao Miyazaki đi sâu vào thần thoại Nhật Bản và đã kiếm được 150 triệu USD tại phòng vé toàn cầu tính đến nay.

Toshio Suzuki, người đồng sáng lập và chủ tịch của Studio Ghibli, là cộng tác viên và nhà sản xuất lâu năm các bộ phim của Miyazaki. Ông đặc biệt xúc động khi xem The Boy and the Heron và ủng hộ ý tưởng thực hiện một tác phẩm hoạt hình mang đậm tính cá nhân.

Cậu bé Mahito trong phim The Boy and the Heron VARIETY

Suzuki nói: "Khi Miyazaki đến và cho tôi xem 20 phút đầu tiên của kịch bản phân cảnh của The Boy and the Heron, tôi biết rằng đây sẽ là một bộ phim rất đặc biệt. Sau đó, tôi quyết định sẽ dồn toàn bộ tiền bạc và thời gian vào bộ phim này để hỗ trợ sự sáng tạo của anh ấy vì lúc đó tôi nghĩ rằng đây sẽ là bộ phim cuối cùng của Miyazaki. Đây là phim tự truyện, là quá trình để anh ấy suy ngẫm về cuộc đời mình. Nhân vật chính dựa trên chính anh và sau đó tất cả các nhân vật khác xuất hiện đều dựa trên những người mà anh ấy biết, những người đã hỗ trợ anh trong suốt sự nghiệp của mình. Nhưng khán giả không cần thiết phải biết chính xác họ là ai vì khán giả sẽ tiếp cận họ theo cách riêng và áp dụng nó vào cuộc sống của mình".

Suzuki tin rằng ông và Miyazaki có thể cùng nhau làm thêm một bộ phim nữa, vì độ tuổi của họ đã cao (Miyazaki 82 tuổi, Suzuki 75 tuổi) và đến chặng cuối sự nghiệp.

The Peasants – tác phẩm dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Władysław Reymon từng đoạt giải Nobel năm 1924, thường được trẻ em Ba Lan tìm đọc - được DK Welchman và Hugh Welchman chuyển thể thành phim, tập trung câu chuyện vào một phụ nữ trẻ gây tai tiếng cho làng của mình khi ngoại tình với một người đàn ông đã có gia đình. Phản ứng của dân làng phản ánh sức tàn phá của những lời đàm tiếu, phán xét và trả thù.

The Peasants kể câu chuyện một phụ nữ trẻ gây tai tiếng cho làng của mình khi ngoại tình với một người đàn ông đã có gia đình IMDb

Suzume phản ánh cuộc sống ở một nơi mà mối đe dọa đến từ bên ngoài dưới dạng thảm họa thiên nhiên sắp xảy ra được tượng trưng bởi một con sâu khổng lồ. Nghe có vẻ giống như đây là phim về quái vật Kaiju, nhưng thực sự đó là một tác phẩm dựa vào cách kể chuyện mang tính biểu tượng. Nhân vật trung tâm - một đứa trẻ mồ côi, nạn nhân của nhiều thảm họa - đang cố gắng tìm đường trở lại cuộc sống. Cô muốn sống trong một thế giới bình thường nhưng bị ngăn cản bởi những sinh vật huyền bí, khác thường.

Đạo diễn Shinkai đã sử dụng trận động đất và sóng thần năm 2011 ở Nhật Bản cùng tác động của nó đến nhân vật chính trong phim làm cơ sở cho câu chuyện của mình. Giờ đây Shinkai đã có con gái nên anh tạo ra nhân vật chính là một thiếu niên đang phải vật lộn với việc lớn lên trong thế giới tan vỡ, nơi mọi thứ thường vô nghĩa.

Shinkai cũng cảm thấy có những điều anh có thể làm trong phim hoạt hình nhưng sẽ khó thực hiện hơn nhiều trong phiên bản live-action. Anh tin rằng việc tạo ra con sâu tưởng tượng trong một bộ phim hoạt hình sẽ khiến sinh vật này có cảm giác chân thực hơn và cũng giúp câu chuyện có thể diễn ra đúng như anh thực sự tưởng tượng.