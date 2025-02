Tác động không ngờ của bỏ bữa sáng với huyết áp

Bữa sáng quan trọng vì đây là bữa ăn đầu tiên trong ngày, giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể sau một đêm ngủ dài. Bữa ăn sáng giúp cung cấp năng lượng cho hoạt động của não và cơ bắp, đặc biệt là những người cần tỉnh táo vào buổi sáng, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Bỏ ăn sáng có thể góp phần làm tăng huyết áp ẢNH: AI

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san International Journal of Hypertension cho thấy bỏ ăn sáng có thể khiến huyết áp tăng 20%. Đây là bằng chứng cho thấy bỏ bữa sáng có thể dẫn đến vấn đề tim mạch.

Có một số giả thuyết giải thích cho hiện tượng này. Đầu tiên là việc bỏ ăn sáng có thể làm tăng cảm giác đói trong suốt cả ngày, từ đó kích thích cảm giác thèm ăn và khiến ăn quá nhiều. Hệ quả là gây tăng cân. Tăng cân chính là yếu tố nguy cơ của huyết áp cao.

Ngoài ra, những người bỏ ăn sáng thường là những người có các thói quen không lành mạnh như chế độ ăn uống kém, ít vận động hay có vấn đề về giấc ngủ. Việc bỏ bữa sáng cũng liên quan đến gia tăng viêm nhiễm trong cơ thể. Tình trạng này cũng góp phần làm tăng huyết áp.

Trong khi đó, một nghiên cứu trên chuyên san Journal of the American College of Cardiology cho thấy không ăn sáng thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ tử vong vì bệnh tim. Cụ thể, nghiên cứu đã phân tích dữ liệu sức khỏe của hơn 6.000 người trong độ tuổi từ 40 đến 75. Kết quả cho thấy những người không ăn sáng trong thời gian dài có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn 87%.

Các nhà nghiên cứu tin rằng nhịn ăn sáng trong suốt nhiều năm đã gây áp lực cho cơ thể, từ đó làm tăng huyết áp. Nồng độ cholesterol "xấu" LDL trong máu những người nhịn ăn sáng cũng cao hơn. Đây là yếu tố làm tăng rủi ro mắc bệnh tim về lâu dài. Ăn sáng là cần thiết nhưng cần tránh nạp quá nhiều muối và chất béo có hại vì cả 2 đều không tốt cho sức khỏe tim mạch.

Một bữa ăn sáng chất lượng là cần có thịt nạc giàu protein, trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt. Với người bị huyết áp cao, thời điểm lý tưởng để ăn sáng là từ 30 đến 60 phút sau khi thức dậy. Ăn sáng vào thời điểm này sẽ làm giảm nồng độ cortisol, loại hoóc môn làm tăng huyết áp, theo Verywell Health.