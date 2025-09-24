Tác dụng bất ngờ của đạp xe với não bộ

Nhiều nghiên cứu trước đó đã chứng minh hoạt động thể chất - trong đó có đạp xe - có mối liên hệ với việc giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.

Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí JAMA Network Open, những người di chuyển bằng xe đạp có nguy cơ mắc sa sút trí tuệ do mọi nguyên nhân thấp hơn 19% so với những người sử dụng phương tiện di chuyển thụ động như ô tô, xe buýt hoặc tàu. Con số trên sẽ là 22% nếu xét đến nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Đạp xe có thể làm tăng thể tích của hồi hải mã - khu vực não chịu trách nhiệm về trí nhớ và học tập Ảnh: AI

480.000 người ở Anh tham gia nghiên cứu được tuyển chọn từ năm 2006 đến năm 2010, trong một dự án theo dõi sức khỏe của hơn 500.000 người từ 40 đến 69 tuổi. Người tham gia sẽ trả lời bảng hỏi về phương thức di chuyển họ thường dùng nhất trong 4 tuần. Trong khoảng thời gian theo dõi trung vị 13,1 năm, có 8.845 người bị sa sút trí tuệ và 3.956 người mắc bệnh Alzheimer.

“Đạp xe có thể giảm nguy cơ sa sút trí tuệ bằng cách cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng lưu lượng máu não, hỗ trợ thích ứng thần kinh”, tiến sĩ Joe Verghese, chủ nhiệm Khoa Thần kinh học tại Đại học Stony Brook (New York), cho biết.

Đạp xe cũng có thể làm tăng thể tích của hồi hải mã - khu vực não chịu trách nhiệm về trí nhớ và học tập. Nhóm tác giả nghiên cứu cho rằng, đạp xe đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn từ não bộ, điều này có thể góp phần vào sự bảo vệ não bộ trước sa sút trí tuệ.

Tiến sĩ Verghese khuyên rằng, nếu bạn ít vận động và muốn bắt đầu đạp xe, hãy trao đổi với bác sĩ để xem bạn có đủ sức khỏe để bắt đầu ngay hay cần tập dần. “Hãy bắt đầu bằng các tuyến đường ngắn, an toàn và luôn đội mũ bảo hiểm. Nếu có thể, nên đạp xe cùng bạn đồng hành. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng xe đạp cố định để tập tại nhà, nếu e ngại vấn đề giao thông đông đúc”.