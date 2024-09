Tác dụng bất ngờ của ổi đến cholesterol và lượng đường trong máu

Ngoài tác dụng giúp kiểm soát cân nặng, hỗ trợ tiêu hóa, đến tăng cường miễn dịch, nghiên cứu còn phát hiện tác dụng bất ngờ của ổi đến lượng đường và cholesterol trong máu, đặc biệt là tác dụng chống ung thư.

Có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu



Từ lâu, lá ổi đã được sử dụng trong y học dân gian, nhưng nghiên cứu gần đây đã làm nổi bật vai trò của nó trong việc kiểm soát lượng đường trong máu. Các nghiên cứu trên động vật đã phát hiện ra rằng chiết xuất lá ổi ảnh hưởng mạnh đến độ nhạy insulin, do đó cải thiện lượng đường huyết lúc đói và tình trạng kháng insulin.

Ăn ổi có thể ảnh hưởng tích cực đến mức cholesterol Ảnh: Pexels

Nghiên cứu năm 2016 cho thấy ăn ổi cả vỏ cũng có hiệu quả trong việc hạ đường huyết. Pectin là loại chất xơ có trong ổi có thể làm chậm quá trình hấp thụ glucose ở ruột và cải thiện khả năng dung nạp glucose, theo trang tin sức khỏe Health.

Các nhà nghiên cứu đã kết luận ăn ổi có thể là một cách để hỗ trợ việc chăm sóc bệnh tiểu đường.

Có thể làm giảm huyết áp và cholesterol trong máu



Trong nhiều năm, chiết xuất lá ổi có đặc tính chống tăng huyết áp, nhưng nghiên cứu trên động vật gần đây còn phát hiện cả tác dụng của quả ổi đối với huyết áp. Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng loại quả này có thể là một chất bổ trợ đầy hứa hẹn trong điều trị tăng huyết áp.

Nghiên cứu tương tự cũng phát hiện ra rằng ăn ổi có thể ảnh hưởng tích cực đến mức mỡ máu. Kết quả cho thấy những người ăn ổi trong 6 tuần có lượng triglyceride, cholesterol toàn phần và cholesterol xấu giảm đáng kể. Vì vây, đưa ổi vào chế độ ăn uống cân bằng có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Cả quả và lá ổi đều có tác dụng tích cực đến lượng đường trong máu Ảnh: Pexels

Có thể có đặc tính chống ung thư

Ổi chứa một số hoạt chất sinh học có liên quan đến tác dụng chống ung thư, đặc biệt là lá ổi. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng ổi có thể ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư ở người mà không ảnh hưởng đến các tế bào bình thường.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng ăn ổi có thể giúp ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư nhưng cần nhiều nghiên cứu hơn về tác dụng này của ổi.

Ổi chứa hàm lượng vitamin C cao gấp 5 lần cam



Cam thường được ca ngợi vì hàm lượng vitamin C cao, nhưng bạn có biết ổi chứa hàm lượng vitamin C cao gấp 5 lần trong cùng một khẩu phần. Một quả ổi cung cấp 125 mg vitamin C, tương đương 139% nhu cầu hằng ngày, theo Health.