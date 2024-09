Tác dụng giảm cân ít người biết của trái bầu

Bầu là loại thực vật chứa rất ít calo nhưng lại giàu dưỡng chất thiết yếu. Nếu trong 100 gram cơm trắng, tương đương 1 chén, chứa 130 calo thì 100 gram bầu chỉ khoảng 15 calo. Ngoài ra, trong 100 gram bầu còn có 0,1 gram chất béo, 3,7 gram carbohydrate, 1 gram protein cùng vitamin C, B, kali, sắt, chất xơ và nhiều dưỡng chất khác, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Bầu có chỉ số đường huyết thấp nên có tác dụng hỗ trợ giảm cân rất tốt Ảnh: PEXELS

Bầu giúp giảm cân hiệu quả nhờ những lợi ích sau:

Hàm lượng nước cao

Một trong những lợi ích giúp giảm cân đầu tiên cần nhắc đến của bầu là hàm lượng nước cao. Khoảng 92% bầu là nước. Chính nhờ hàm lượng nước cao và đường thấp nên bầu trở thành loại thực vật cực kỳ ít calo nếu so với thể tích.

Một nghiên cứu được công bố trên chuyên san American Journal of Clinical Nutrition phát hiện việc ăn các loại thực phẩm có mật độ calo thấp, như bầu, có thể giúp giảm lượng calo tổng thể, nhờ đó giúp giảm cân hiệu quả hơn.

Giàu chất xơ

Chất xơ trong chế độ ăn rất cần thiết cho giảm cân vì giúp thúc đẩy cảm giác no, nhờ đó giảm lượng thức ăn nạp vào. Bầu rất giàu chất xơ hòa tan, có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa và giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

Một nghiên cứu trên chuyên san Journal of Nutrition cho biết chế độ ăn tăng lượng chất xơ nạp vào cơ thể sẽ giúp tăng tốc độ trao đổi chất, giúp cơ thể đốt nhiều calo hơn, nhờ đó giảm cân và ngăn ngừa béo phì.

Không những vậy, chất xơ hòa tan trong bầu sẽ liên kết với chất béo trong đường tiêu hóa rồi thải ra ngoài. Nhờ đó, lượng chất béo cơ thể hấp thụ vào máu sẽ giảm.

Chỉ số đường huyết thấp

Bầu có chỉ số đường huyết rất thấp. Do đó, bầu có tác dụng giúp duy trì lượng đường trong máu ở mức ổn định, ngăn tình trạng đói do giảm đường huyết đột ngột. Một nghiên cứu công bố chuyên san National Institute of Nutrition in India cho thấy chế độ ăn với nhiều thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp sẽ giúp giảm cân nhiều hơn và cải thiện độ nhạy insulin, theo Medical News Today.