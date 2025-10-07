Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tác dụng không ngờ của loại nước ép quen thuộc với ung thư
Video Sức khỏe

Tác dụng không ngờ của loại nước ép quen thuộc với ung thư

Thiên Lan - Anh Trang
07/10/2025 16:57 GMT+7

Một loại nước ép quen thuộc hóa ra lại có thể góp phần bảo vệ cơ thể khỏi ung thư – theo kết quả từ một nghiên cứu mới vừa được công bố.

Nghiên cứu mới trên tạp chí y khoa European Journal of Clinical Nutrition chỉ ra rằng cà rốt, loại rau củ quen thuộc, có thể giúp giảm tới 40% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Đặc biệt, nước ép cà rốt không chỉ ngon miệng mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. 

Nghiên cứu do các nhà khoa học tại Đại học Milan và Đại học Bologna (Ý) thực hiện đã phát hiện tiêu thụ càng nhiều carotenoid trong cà rốt thì nguy cơ ung thư đại trực tràng càng thấp, và những người tiêu thụ nhiều carotenoid nhất đã giảm đến 40 - 41% nguy cơ.

- Ảnh 1.

Tiêu thụ 1 ly nước ép từ 4 củ cà rốt giúp giảm nguy cơ ung thư lên tới 40%

ẢNH: FREEPIK

Đáng chú ý, tiêu thụ khoảng 22.847 mcg beta - carotene một ngày (tương đương 1 ly nước ép từ khoảng 4 củ cà rốt - tổng cộng 280 gram) giúp giảm nguy cơ mắc ung thư mạnh nhất - với mức giảm lên đến 40%, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

