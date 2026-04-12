Văn hóa

Tác giả Lý Tứ ra mắt 2 tác phẩm mới về Phật pháp

Tường Vy
12/04/2026 16:53 GMT+7

Biến nền tảng mạng xã hội thành không gian khai phóng tâm thức, tác giả Lý Tứ vừa giới thiệu 2 tác phẩm mới, được chắt lọc từ những cuộc đối thoại đời thường về triết lý nhân sinh.

Sáng 12.4, tại Hà Nội, tác giả Lý Tứ đã ra mắt độc giả 2 ấn phẩm mới nhất: Vô Thanh Luận và tập thơ Nhặt nhạnh. Sự kiện mang đến góc nhìn đầy mới mẻ về việc ứng dụng triết lý nhân sinh vào đời sống trong thời đại công nghệ.

Xoay quanh chủ đề "Vô Thanh Luận - Giáo pháp của kỷ nguyên số", buổi tọa đàm tại sự kiện đã làm rõ nét hơn về tính mới mẻ của tác phẩm. Thay vì lối viết truyền thống, cuốn sách là một thể nghiệm độc đáo được tập hợp từ 72 bài viết thuộc chuyên mục hỏi - đáp trên nền tảng mạng xã hội của tác giả.

Đánh giá về cuốn sách, nhà báo Ngọc Hải (thành viên ban biên tập) khẳng định Vô Thanh Luận lồng ghép nhiều màn phản biện sâu sắc, hội tụ đa dạng hình thức từ hỏi đáp đến văn chương và "đặc biệt phù hợp với cách dạy và học trong kỷ nguyên số".

Cuốn sách Vô Thanh Luận và tập thơ Nhặt nhạnh của tác giả Lý Tứ

ẢNH: TƯỜNG VY

Cùng ra mắt dịp này là Nhặt nhạnh - tập thơ gồm 52 thi phẩm, kết tinh từ những trăn trở sâu sắc về thời gian và sự vô thường. Tác phẩm giống như một hành trình "nhặt" lại những khoảnh khắc cuộc đời để người đọc dừng lại và chiêm nghiệm về chính mình.

Tác giả Lý Tứ chia sẻ đây là những ấn phẩm ông đặc biệt tâm đắc vì sự gần gũi và khả năng chạm đến nhiều tầng lớp người đọc nhất từ trước đến nay.

Tác giả Lý Tứ tại buổi ra mắt 2 tác phẩm mới

ẢNH: TƯỜNG VY

"Thông qua Vô Thanh Luận Nhặt nhạnh, tôi hy vọng có thể truyền tải năng lượng tích cực, giúp độc giả tìm thấy sự an yên trong tâm hồn mình", tác giả Lý Tứ bày tỏ.

Vượt ra ngoài khuôn khổ của một buổi giao lưu văn hóa, sự kiện còn gợi mở một góc nhìn mới: Giữa kỷ nguyên số ồn ào, những giá trị triết lý sâu sắc vẫn đang len lỏi và hiện diện đầy linh hoạt, giúp con người tự khám phá bản thân và sống ý nghĩa hơn.

Sinh năm 1954 tại tỉnh Quảng Nam (cũ), hiện sinh sống tại tỉnh An Giang, tác giả Lý Tứ bắt đầu hành trình nghiên cứu Phật đạo từ nhiều năm trước. Ông được nhiều độc giả yêu mến bởi lối viết dung dị, gần gũi được thể hiện trên hơn 10 đầu sách, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần như Tâm Pháp, Vô Đối Môn, Anh Lạc Luận


