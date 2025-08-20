Nhà sư trẻ 10 năm gieo mầm thiện

Lòng từ bi, trắc ẩn của một tu sĩ

Đại đức Thích An Nhất sinh năm 1995, xuất gia tại Tổ đình Tôn Thạnh (thuộc xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh). "Từ nhỏ, tôi đã có duyên với Phật pháp qua những lần đi chùa cùng bà. Qua những bài giảng của nhà chùa tôi cảm nhận được sự an lạc và bình yên khi ở chốn thiền môn. Sau vài năm tìm hiểu, tôi thấy con đường tu tập là con đường chân chính để tôi tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và phụng sự cộng đồng, nên tôi đã quyết định xuất gia năm 15 tuổi", nhà sư trẻ An Nhất chia sẻ.

Sư An Nhất trao quà cho học sinh ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Năm 2015, sư An Nhất đã thành lập CLB tình nguyện Cỏ bốn lá với mong muốn tập hợp các bạn trẻ có tinh thần tình nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ngay từ khi mới thành lập, CLB đã phối hợp với các nhà hảo tâm hỗ trợ hằng tháng cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như người già neo đơn, trẻ em khuyết tật, mồ côi…

Đặc biệt, CLB đã thành lập mô hình Bếp ăn Khai Tâm và Quán mỳ 1 ngàn để hỗ trợ bữa ăn cho lao động nghèo. Bếp ăn Khai Tâm một tháng tổ chức nấu cơm 2 lần cho lao động nghèo, người yếu thế. Còn Quán mỳ 1 ngàn tổ chức chiều thứ bảy hằng tuần, mỗi lần nấu hàng trăm suất mỳ cho lao động nghèo. Bếp Khai Tâm đỏ lửa vào khoảng 3 giờ sáng ngày 19 (âm lịch) hàng tháng và chủ nhật cuối tháng âm tại xã Tân Phú Trung (Đồng Tháp), các suất ăn được trao tận tay người cần vào lúc 6 giờ sáng khi còn nóng hổi.

Trong chương trình Tháng 3 biên giới 2024, CLB Cỏ bốn lá đã thăm và tặng quà lực lượng biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (Tây Ninh), các trường học vùng biên giới với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng. Còn sự kiện Đêm trăng cổ tích mùa 10 - 2024, CLB đã trao hàng ngàn phần quà cho thiếu nhi vùng sâu vùng xa với kinh phí gần 100 triệu đồng… Đặc biệt, năm 2020, CLB vận động được 120 triệu đồng xây cầu an sinh ở xã Long Thạnh (huyện Thủ Thừa, Long An).

Còn trong chuỗi hành trình thiện nguyện Xuân từ bi mùa 9, tháng 2.2024 CLB đã đến thăm, động viên và trao 99 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn, người già sống neo đơn, gia đình chính sách, người yếu thế ở miền Đông Nam bộ; trao 10 suất học bổng cho trẻ em có người thân mất sau dịch Covid-19, trao 50 lá cờ để làm tuyến cờ biên giới... với tổng kinh phí gần 56 triệu đồng.

Bếp chay Khai Tâm do CLB tổ chức nhiều năm nay ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Làm việc thiện theo lời Phật dạy

Đại đức Thích An Nhất cho biết, giáo lý nhà Phật luôn hướng con người đến điều thiện, người tu hành không chỉ chuyên tâm tu học, rèn luyện tâm đức mà còn có thể tham gia trực tiếp vào việc gieo mầm thiện, hỗ trợ cộng đồng.

Trong nhiều năm qua, CLB đã tổ chức lớp học Nắng ấm, tạo điều kiện học tập cho các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phụ đạo các em môn toán, tiếng Anh, vẽ, học võ, kỹ năng sống... Thầy cô giáo đứng lớp chủ yếu là sinh viên, giáo viên về hưu, họ cùng về đây chung tay vun đắp cho từng mầm xanh trưởng thành. "Tại địa phương có nhiều khu công nghiệp nên lao động từ các tỉnh đổ về rất đông. Con em họ thiếu điều kiện học tập nên thường bỏ học giữa chừng để đi làm sớm, bán vé số phụ giúp cha mẹ, đó là lý do để lớp học ra đời", sư An Nhất cho hay.

Trong hoạt động bảo vệ môi trường, CLB đồng hành cùng Cộng đồng Xanh Việt Nam hưởng ứng Ngày trái đất, Ngày môi trường thế giới cùng chung tay dọn dẹp nhiều bãi rác dân cư lâu năm.

CLB Cỏ bốn lá trong sự kiện hỗ trợ nước sạch cho bà con năm 2024 ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Sư cùng thanh niên dọn rác làm sạch môi trường ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Bên cạnh đó, CLB thành lập mô hình Đổi sách lấy mầm xanh và Tủ quần áo yêu thương lan tỏa thông điệp nâng cao nhận thức về môi trường, tái sử dụng vật phẩm, chuyển rác thành hoa theo hướng bền vững; đồng thời, thu gom những truyện tranh, sách đạo đức để lan tỏa tủ sách đạo đức học đường, văn hóa đọc sách cho trẻ em vùng cao.

Đặc biệt, đợt thiếu nước ở các tỉnh miền Đông Nam bộ năm 2024, CLB đã tổ chức hoạt động "Mỗi giọt nước - Triệu nghĩa tình" hỗ trợ bà con 173 khối nước ngọt sinh hoạt, 3 bồn chứa nước 1.000 lít, 9 chuyến vận chuyển tiếp nước cho bà con hạn mặn tại Long An, Bến Tre, Tiền Giang (trước sáp nhập) và trao 10 phần quà nhu yếu phẩm cho hoàn cảnh đặc biệt tại khu vực nhiễm mặn nặng với tổng kinh phí 540 triệu đồng. Tính chung trong 10 năm hoạt động, CLB đã vận động và trao đi hàng tỉ đồng cho hàng ngàn bà con có hoàn cảnh khó khăn.

"Tôi nhớ nhất lần đi cứu trợ lũ lụt miền Trung năm 2020. Hình ảnh những cụ già neo đơn, dù nhà cửa bị cuốn trôi hết nhưng vẫn cố gắng chia sẻ từng gói mì tôm, từng chai nước sạch cho những người xung quanh. Lúc đó, chúng tôi đã phải di chuyển bằng thuyền xuyên qua những con đường ngập sâu, chứng kiến nhiều gia đình mất hết tài sản nhưng vẫn ánh lên niềm hy vọng khi nhận được sự giúp đỡ. Tình người trong hoạn nạn đã vượt lên trên tất cả, đó là điều thiêng liêng và ý nghĩa nhất mà tôi đã được chứng kiến và trải nghiệm", sư An Nhất chia sẻ.

Sư An Nhất (ngoài cùng bìa trái) nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam năm 2023 ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thiện nguyện bền vững

Để quản lý một CLB tình nguyện gần 100 thành viên, vai trò của người thủ lĩnh rất quan trọng trong việc giữ đoàn kết và duy trì "lửa" suốt 10 năm qua. Sư An Nhất luôn phân quyền theo từng cấp, khuyến khích thành viên góp ý kiến và ra quyết định; đồng thời sư tạo ra các hoạt động cộng đồng kết nối, lắng nghe và chia sẻ, truyền cảm hứng về sứ mệnh chung của CLB - hướng tới lý tưởng cao đẹp. Ngoài ra, để chủ động kinh phí, CLB còn gây quỹ bằng cách nuôi heo đất, bán móc khóa, bán nước giải khát…

Anh Nhiêu Chí Dũng, thành viên CLB Cỏ bốn lá, chia sẻ: "Các thành viên CLB đều có công việc riêng, song mỗi khi có chương trình thì đều sắp xếp để tập trung tối đa cho công việc thiện nguyện. Sư An Nhất không chỉ quản lý chung mà còn trực tiếp làm những công việc chi tiết. Bao giờ sư cũng là người đầu tiên phát động và là người cuối cùng tổng kết sự kiện. Chính sự tận tâm của sư tạo nên sự đồng lòng, là động lực cho các thành viên CLB".

Hiện tại, sư An Nhất còn làm ủy viên Ban thường trực Mạng lưới Tình nguyện quốc gia khu vực miền Nam. Đặc biệt, với vai trò nhà sư, đại đức luôn đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện trong thanh niên tôn giáo, kết nối thanh niên trong và ngoài tôn giáo.

Sư An Nhất cho biết trong tương lai sẽ mở rộng hoạt động CLB, kết nối nhiều hơn các nhà hảo tâm và duy trì các dự án bền vững, không chỉ giúp đỡ về vật chất mà còn lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia và những giá trị nhân văn đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.



